Экономика

Инфляция в РФ с 18 по 24 февраля составила 0,23%

Инфляция в России за период с 18 по 24 февраля 2025 года составила 0,23%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 11 по 17 февраля 2025 года - инфляция равнялась 0,17%.

С начала февраля потребительские цены в РФ выросли на 0,7%, с начала года - на 1,94%.

В годовом выражении инфляция в РФ, по данным на 24 февраля 2025 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за текущий и прошлый год на аналогичные даты), составила 10,12%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на мороженую рыбу (+1,2%), мясные консервы для детского питания (+1%), говядину, пастеризованное молоко, черный чай, печенье, овощные консервы для детского питания и водку (+0,6%), баранину, творог и поваренную соль (+0,5%), маргарин, твердые, полутвердые и мягкие сыры (+0,4%), свинину, ультрапастеризованное молоко, фруктово-ягодные консервы для детского питания, пшеничный хлеб и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,3%), вареные колбасы, сметану и ржаной хлеб (+0,2%), полукопченые и варено-копченые колбасы, сухие молочные смеси для детского питания, подсолнечное масло и пшено (+0,1%).

Цены на плодоовощную продукцию выросли на 1%, в том числе на картофель (+3,1%), бананы (+2,%), помидоры (+1,9%), белокочанную капусту (+1,5%), морковь (+0,9%), яблоки (+0,8%), репчатый лук и столовую свеклу (+0,6%). Цены на огурцы снизились на 1,4%.

Цены снизились на куриные яйца (-0,5%), мясо кур и гречневую крупу (-0,4%), сосиски, сардельки, пшеничную муку (-0,2%), сливочное масло, макаронные изделия и вермишель (-0,1%).

Непродовольственные товары

Среди наблюдаемых медикаментов выросли цены на корвалол (+0,8%), левомеколь (+0,7%), активированный уголь (+0,5%), трекрезан (+0,4%), метамизол натрия (отечественный анальгин) и нимесулид (+0,3%), валидол и ренгалин (+0,2%), пенталгин (+0,1%). Цена на лизобакт снизилась на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости изменились цены на туалетную бумагу (+0,5%), зубные пасты и спички (+0,3%), хозяйственное мыло, гигиенические прокладки и зубные щетки (+0,2%). Снизились цены на туалетное мыло, детские подгуники и сухие корма для домашних животных (-0,2%), стиральные порошки (-0,1%).

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на детские спортивные костюмы (+0,5%), древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты (+0,4%), кроссовки для детей (+0,3%), сигареты с фильтром и детские футболки (+0,2%), легковые автомобили новые отечественные и майки, мужские футболки (+0,1%). Цены снизились на электропылесосы (-0,9%), телевизоры (-0,7%), женские колготки и шампуни (-0,2%), смартфоны, обрезные доски и детские джинсы (-0,1%).

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо выросли на 0,1%.

Услуги

Увеличилась плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов (+1%) и тарифы на проезд в городском автобусе (+0,1%).

Изменилась средняя стоимость проживания средняя стоимость проживания в гостиницах одной звезды или в мотелях (+0,4%), в гостиницах двух звезд, а также путевок в санатории (+0,3%), гостиницах 3-5 звезд и хостелах (+0,2%).

Из остальных видов услуг выросли цены на мойку легкового автомобиля и модельные женские стрижки (+0,5%), восстановление зуба пломбой (+0,3%), ремонт телевизоров и модельные мужские стрижки (+0,1%), пишет ТАСС.