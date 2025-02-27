Экономика

Пониженные ставки налогообложения для IT-шников продлили в Псковской области

Пониженные ставки на упрощенную систему налогообложения продлили на 2025 год для 30 организаций в Псковской области. Такое решение приняли депутаты на 42-ой сессии Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов

Закон области разработан в целях продления на 2025 год пониженных ставок по налогу, взимаемому при применении упрощенной системы налогообложения, установленных для налогоплательщиков, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории Псковской области, получивших документы о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, в размере 5% в случае, если объектом налогообложения являются «доходы, уменьшенные на величину расходов», и 1% в случае, если объектом налогообложения являются «доходы».

В Псковской области государственную аккредитацию прошли 30 организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

Пониженными ставками по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 2023 году воспользовались 7 компаний, суммы налоговых расходов бюджета в 2023 году составили 13,3 млн рублей.