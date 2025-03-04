Минэкономразвития сообщило о признаках охлаждения экономики

Минэкономразвития РФ на основе опережающих индикаторов видит признаки охлаждения экономики, сообщил глава министерства Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по экономической политике.
В 2024 году ВВП России вырос на 4,1%. По действующему прогнозу министерства, в текущем году ведомство ожидает рост экономики на уровне 2,5%.
Вице-премьер России Александр Новак в начале февраля охарактеризовал текущую ситуацию в экономике страны управляемым охлаждением, когда необходимо найти баланс между обеспечением роста экономики и задачами по замедлению инфляции. Позже он отмечал, что основная общая цель для правительства и ЦБ - не допустить переохлаждения экономики в краткосрочном периоде, а ключевая задача кабмина - обеспечить управляемое снятие перегрева в отраслях, пишет РИА Новости.