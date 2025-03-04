Экономика

Минэкономразвития сообщило о признаках охлаждения экономики

Минэкономразвития РФ на основе опережающих индикаторов видит признаки охлаждения экономики, сообщил глава министерства Максим Решетников на заседании комитета Госдумы по экономической политике.

«В целом, как вы знаете, экономика в прошлом году продолжила рост. Вместе с тем сейчас мы видим признаки ее охлаждения, особенно когда мы смотрим опережающие индикаторы. Понятно, что статистика у нас фиксирует изменения с некоторым лагом, но мы смотрим здесь гораздо больше показателей. Что мы фиксируем: рост перестал быть фронтальным, у нас замедлились темпы в ряде отраслей, сокращается объем заказов у бизнеса, идет ужесточение ДКП», - сказал Решетников.

В 2024 году ВВП России вырос на 4,1%. По действующему прогнозу министерства, в текущем году ведомство ожидает рост экономики на уровне 2,5%.

Вице-премьер России Александр Новак в начале февраля охарактеризовал текущую ситуацию в экономике страны управляемым охлаждением, когда необходимо найти баланс между обеспечением роста экономики и задачами по замедлению инфляции. Позже он отмечал, что основная общая цель для правительства и ЦБ - не допустить переохлаждения экономики в краткосрочном периоде, а ключевая задача кабмина - обеспечить управляемое снятие перегрева в отраслях, пишет РИА Новости.