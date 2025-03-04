Экономика

Сколько денег получат местные бюджеты из областного. ИНФОГРАФИКА

Местные бюджеты Псковской области формируются за счет налоговых и неналоговых поступлений, доходов от собственной хозяйственной деятельности, а также финансовой помощи на уровне региона и страны в целом. Большую роль играют поступления из регионального бюджета. Это могут быть субсидии, субвенции, межбюджетные трансферты и прочие перечисления, необходимые для решения различных вопросов на уровне муниципалитета. К примеру, из областной казны выделяют деньги на выплаты педагогам, питание школьников, аренду жилья для детей-сирот, борьбу с борщевиком и отлов безнадзорных животных.

Сколько средств получат муниципальные образования Псковской области в 2025 году на эти и другие затратные нужды? На основании главного финансового документа области, утверждённого в конце прошлого года, Псковская Лента Новостей подготовила инфографику с подробностями в разрезе районов и муниципальных округов.