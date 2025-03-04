Регионам спишут долги по кредитам из бюджета РФ на сумму более 1 трлн рублей

Объем списания задолженности по бюджетным кредитам регионов составил около 1 трлн рублей. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании президента России с членами правительства.
«В послании Федеральному собранию Российской Федерации вы дали поручение о списании двух третей бюджетных кредитов регионов, при условии направления высвобождаемых средств на реализацию инфраструктурных проектов. Объем списания таких кредитов составляет более триллиона рублей», - сказал он.
При этом министр отметил, что коснется это 79 субъектов РФ, правительство утвердило правило такого списания, пишет ТАСС.
«Минфином России проводится работа по заключению с регионами соглашений предусматривающих перенос сроков погашения задолженности за период с 2024 года по 2029 год включительно, на период соответственно с 2030 года по 2039 год и списание такой задолженности по мере направления средств на инфраструктурные проекты», - рассказал Силуанов.
«Согласно поступившим от регионов предложениям, средства от списания задолженностей предлагается регионам направить на следующие мероприятия: порядка 50% от всех объемов списания - на расходы в сфере ЖКХ; 18% или почти 200 млрд рублей - на переселение из аварийного фонда и обновление общественного транспорта; 13% или порядка 140 млрд рублей регионами предполагается направить на реализацию новых инвестиционных проектов, включая капитализацию фондов развития промышленности регионов, гарантийных и микрофинансовых организаций на компенсацию недополученных доходов в результате предоставления инвестиционных налоговых вычетов. Около 5% или 55 млрд рублей предлагается направить на развитие опорных населенных пунктов», - сказал министр.