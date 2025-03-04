Экономика

Регионам спишут долги по кредитам из бюджета РФ на сумму более 1 трлн рублей

Объем списания задолженности по бюджетным кредитам регионов составил около 1 трлн рублей. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на совещании президента России с членами правительства.

«В послании Федеральному собранию Российской Федерации вы дали поручение о списании двух третей бюджетных кредитов регионов, при условии направления высвобождаемых средств на реализацию инфраструктурных проектов. Объем списания таких кредитов составляет более триллиона рублей», - сказал он.

При этом министр отметил, что коснется это 79 субъектов РФ, правительство утвердило правило такого списания, пишет ТАСС.

«Минфином России проводится работа по заключению с регионами соглашений предусматривающих перенос сроков погашения задолженности за период с 2024 года по 2029 год включительно, на период соответственно с 2030 года по 2039 год и списание такой задолженности по мере направления средств на инфраструктурные проекты», - рассказал Силуанов.