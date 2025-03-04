«Титан-Полимер» в пять раз увеличил объем зарубежных поставок продукции в 2024 году

По итогам 2024 года завод «Титан-Полимер» в пять раз нарастил объемы зарубежных поставок БОПЭТ пленок по сравнению с предыдущим годом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.
Фото: «Титан-Полимер»
Наиболее востребованной у заказчиков Турции, Азербайджана и Армении стала пленка с новым химическим покрытием, выпуск которой завод освоил в 2024 году. В этом году азербайджанские и турецкие покупатели проявили также интерес к металлизированной пленке с твист-эффектом, которая используется при производстве конфет. Увеличился объем заказов со стороны компаний из Беларуси, Закавказья и среднеазиатских республик. Высоким спросом пользуются прозрачная и металлизированная БОПЭТ пленка. Высокое качество БОПЭТ пленок также отмечают заказчики из Узбекистана и Казахстана. Зарубежные потребители по достоинству оценили продукцию завода, которая является основой производства пищевых, защитных, теплосберегающих и антивандальных пленок.
На заводе «Титан-Полимер» могут производиться БОПЭТ пленки толщиной от 8 до 125 мкм в соответствии со специализацией заказчика. В ассортименте прозрачные БОПЭТ пленки, с коронной обработкой, химическим покрытием, металлизированные.