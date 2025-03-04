Экономика

«Банкротство и точка»: Процедура банкротства физлица в РФ. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Банкротство и точка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 6 марта.

Это программа, в которой арбитражный управляющий Ульяна Михайлова раскрывает радиослушателям разные аспекты банкротства, делится личным опытом, рассматривает частные случаи, рассказывает об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.

Сегодня она рассказала, что минимально необходимо знать гражданину о процедуре банкротства физического лица в Российской Федерации.

Ведущий — Константин Калиниченко.