Экономика

Кабмин не поддержал законопроект о возмещении разницы цены товара в случае брака

Правительство России не поддержало законопроект, направленный на борьбу с так называемым потребительским экстремизмом, который устанавливает обязательный критерий соотношения цены товара в случае возврата по браку с соответствующим товаром отечественного производства. Об этом сообщил автор инициативы, сенатор Айрат Гибатдинов.

«Законопроект, направленный на защиту прав отечественных автопроизводителей в текущей редакции был отклонен правительством РФ. Несмотря на это, будем и дальше вести работу по борьбе с так называемым потребительским экстремизмом», - сказал парламентарий.

По его мнению, в нынешней редакции закона «О защите прав потребителей» есть положения, согласно которым недобросовестные покупатели могут использовать судебную защиту для получения компенсаций, многократно превышающих фактическую стоимость товара. «Из-за этого суды стали взыскивать значительные суммы у отечественных производителей, несопоставимые с реальной стоимостью автомобилей. В результате потребители получают сумму компенсаций исходя из стоимости импортных внедорожников, превосходящих стоимость отечественных автомобилей в три-четыре раза», - пояснил Гибатдинов.

Законопроектом предлагалось внести изменения в закон «О защите прав потребителей», установив, что в случае возмещения разницы в цене речь должна идти о товаре, «идентичном приобретенному, произведенном тем же изготовителем или иным, схожим по стране происхождения или (и) конструкции, комплектации, типу, функциональным и эксплуатационным характеристикам, свойствам материалов, а также потребительским свойствам». Также предлагалось установить, что в случае отсутствия в продаже соответствующего товара, произведенного тем же изготовителем, а также соответствующего товара иного изготовителя, произведенного на территории страны происхождения товара ненадлежащего качества, потребитель вправе требовать возмещения цены товара с учетом роста индекса потребительских цен (базовой инфляции).

Как говорится в заключении правительства на законопроект , предлагаемые изменения не направлены на восполнение какого-либо пробела в праве или на устранение какой-либо коллизии правового регулирования, пишет ТАСС.

«Предлагаемые положения нарушают закрепленный статьей 393 Гражданского кодекса РФ общий принцип возмещения убытков в полном размере, а также общие правила статьи 13 закона, согласно которым убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки. Таким образом, проектируемая норма ограничивает право потребителя на возмещение убытков (расходов, которые он произвел или будет вынужден произвести для восстановления нарушенного права), выражающихся в том, что вследствие невозможности замены товара ненадлежащего качества на товар с такими же или схожими характеристиками потребитель вынужден нести расходы на приобретение необходимого товара, который может иметь более высокую стоимость», - указывается в заключении.

Правительство также отмечает, что размер указанных расходов при этом может быть больше суммы, уплаченной за товар ненадлежащего качества и увеличенной с учетом базового индекса потребительских цен (базовой инфляции). «С учетом изложенного правительство РФ законопроект не поддерживает», - говорится в документе, подписанном вице-премьером - руководителем аппарата правительства РФ Дмитрием Григоренко.