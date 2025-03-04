Экономика

Счетная палата назвала причины подорожания жилья в 2024 году

Фактором роста цен на первичном рынке стала масштабная господдержка ипотеки.



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По результатам контрольных мероприятий Счетной палатой в 2024 году выявлено 4706 нарушений и недостатков на общую сумму 1,154 триллиона рублей. В том числе на финансовом рынке и государственного долга — на 32,3 миллиарда рублей.

При этом аудит мер господдержки семейной, льготной, дальневосточной, сельской и IТ-ипотек показал, что в 2021—2023 годах на их финансирование было направлено 568,1 миллиарда рублей. За этот период в рамках программ было выдано свыше 2 миллионов ипотечных кредитов. Среди установленных недостатков: взаимосвязь масштабной господдержки рынка ипотечного кредитования с ростом цен на первичном рынке жилья, пишет «Парламентская газета».