Экономика

Объем производства водки с начала года оказался минимальным за девять лет

Объем производства водки в январе-феврале 2025 года в России упал на 26,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и достиг минимальных значений с 2017 года. Эксперты называют это падение «подозрительным», но отмечают, что оно может быть связано с перепроизводством в конце 2024 года.

За январь—февраль 2025 года в России объем производства водки составил 7,6 млн декалитров, что стало самым низким показателем за этот период с 2017 года (включительно). Это следует из данных Росалкогольтабакконтроля (РАТК), а также из данных статистики ЕМИСС. Сокращение производства по сравнению с 2024 годом составило 26,3%.

До сих пор минимальный объем производства водки был зафиксирован в тот же период 2021 года — 9 млн дал.

Как отметил президент гильдии экспертов «Алкопро» Андрей Московский, на такие показатели производства водки в России могли повлиять несколько факторов. «Традиционно январь был пустым месяцем, в который мало всего производили. Кроме того, выросли акцизы и минимальная розничная цена на бутылку водки. Все же повышение цены было серьезным — сразу на 50 рублей. Кроме того, регионами ведется достаточно активная антиалкогольная кампания», — отметил он.

Московский при этом отмечает, что цифры производства показывают количество непроданного товара, который может лежать на складе.

«Завод вполне мог до этого периода работать в три смены и загрузить таким образом склад. Возможно, что у производителя еще остались запасы с прошлого года. И в это верится больше, чем в то, что ограничения торговли в нескольких регионах или антиалкогольная деятельность Минздрава принесли такой результат. Поэтому всегда нужно в первую очередь смотреть на показатели продаж», — добавил он.

В целом объем производства алкогольной продукции (за исключением пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в России за январь—февраль 2025 года сократился на 25,6%. Если в 2024 году он составлял 26,8 млн дал, то за аналогичный период текущего года равняется 19,9 млн дал. Этот показатель также стал минимальным за первые два месяца с 2017 года.

Сильнее всего просели показатели в категориях слабоалкогольной продукции — на 92,1% до 211,2 тыс. дал, в виноградосодержащих напитках с этиловым спиртом (- 89,7% до 1,2 млн дал) и в плодовой алкогольной продукции (-87,9% до 241,2 тысячи дал). Это связано с перераспределением напитков из этих категорий в другой раздел статистики — бродильные напитки. Из-за повышения акцизов производители стали иначе маркировать свою продукцию, пишет РБК.

Категория спиртных напитков крепостью выше 9% просела в январе-феврале 2025 года на 23,4%. Помимо водки упали объемы производства коньяка (-18,3%), ликеро-водочных изделий (-14,8%), а также в категории «другие спиртные напитки», куда входят ром, виски, джин, соджу и тд. (-21,2%).

Двумя категориями, которые показали рост объемов производства в январе-феврале 2025 года, стали тихие и игристые виноградные вина. Первые прибавили 14,8% до показателей в 5,1 млн дал, вторые — 16,1% до 2,4 млн дал.

Директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз назвал показатели производства водки и другого алкоголя в России «подозрительными».

«В прошлом году, конечно, производили много всего. Год вообще был уникальный, было какое-то общее непонимание. С одной стороны, если взять крепкий алкоголь, то там вроде было все спокойно, все росло пропорционально росту продаж, то есть, показатели были понятны. А по вину, конечно, был полный хаос, потому что наши производители до сих пор ждут, что продажи импортного вина вот-вот рухнут, и они смогут быстро заполнить эту нишу. Хотя ее уже прекрасно заполнило грузинское вино и Новый Свет», — отметил он.

Дробиз также отметил, что в категории водки «не должно быть такого падения». По его словам, в России не было «какого-то грандиозного перепроизводства в прошлом году», которое могло бы привести к подобным результатам.

По итогам 2024 года в России снизилось общее производство алкогольной продукции. Снижение этот показатель демонстрировал третий год подряд. Так, в 2022 году объем производства равнялся 199,5 млн дал, в 2023 году - 191,6 млн дал, а в 2024 году оказался на уровне 188,1 млн дал.