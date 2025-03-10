Экономика

Налоговый вычет за лечение увеличили почти до 20 тысяч рублей

Россияне в 2025 году смогут вернуть до 19 500 рублей в качестве налогового вычета за оплату лечения, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

«С этого года максимально допустимая сумма, с которой можно будет получить налоговый вычет за оплату лечения, увеличилась до 150 тысяч рублей. Таким образом, россияне теперь могут вернуть в качестве налогового вычета за лечение до 19,5 тысячи рублей в год. Ранее максимальная сумма составляла лишь 15,6 тысячи рублей. Важно, что оформить вычет можно только за те расходы, которые производились в предыдущем отчетном году. Это касается стандартного лечения, покупки лекарств и самостоятельного приобретения полиса ДМС», — сказал Сергей Леонов.

Депутат сообщил, что при оплате дорогостоящего лечения можно вернуть 13% от всех потраченных средств. Однако это возможно только при соблюдении определённых условий.

В перечень дорогостоящих видов лечения входят: ортопедическое лечение врождённых и приобретённых дефектов зубов, паллиативная помощь с использованием на дому изделий, предназначенных для поддержания функций органов, высокотехнологичная медицинская помощь, а также процедуры ЭКО.

Например, если человек провёл операцию по коррекции зрения в 2024 году и потратил на неё 160 тысяч рублей, то в 2024 году он сможет оформить вычет только на 13% от 150 тысяч рублей и вернуть себе 19,5 тысячи рублей. Важно отметить, что оформить налоговый вычет можно только в течение трёх лет, пишет РИА Новости.

Леонов также добавил, что оформить вычет можно лично в отделении налоговой инспекции или на сайте ФНС. При оформлении вычета на оплату лекарств необходимы рецепты или выписка из медицинской карты, а также сканы чеков. Для получения вычета за лечение требуется только одна справка об оплате медицинских услуг из медицинского учреждения.