Минфин подготовит предложения по большой приватизации, сообщил глава ведомства Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества.
По его словам, ведомство планирует активизировать приватизацию имущества, поступающего в казну в том числе по судебным решения.
«В 2025 году предусмотрено поступление доходов от реализации такого имущества в размере не менее 100 миллиардов рублей», — уточнил Силуанов.
Глава Минфина напомнил, что в прошлом году приняли акт, который позволяет выявлять неэффективно используемое имущество. Он призвал более активно вносить предложения на рассмотрение профильной комиссии, пишет РИА Новости.
Кроме того, с 2022 года ведомство формирует перечень имущества, которое реализуют без включения в программу приватизации.
«Этот механизм показал свою эффективность: в прошлом году реализовано таким образом 1300 объектов казны. В текущем году, считаем, что эту меру тоже надо продолжить», — заявил Силуанов.
Министр напомнил об изменении закона о приватизации — Росимущество получило полномочия формировать перечень имущества для упрощенной реализации, если его стоимость менее 50 миллионов рублей. Для повышения прозрачности сделок с госимуществом власти планируют перевести их в электронный вид.
По данным Силуанова, по итогам прошлого года федеральный бюджет получил от приватизации 130 миллиардов рублей — это больше, чем планировалось. Он подчеркивал, что ее рассматривают не только как источник финансовых ресурсов, но и как возможность большего участия частного сектора в экономике.