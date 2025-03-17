Экономика

Минфин подготовит предложения по большой приватизации

Минфин подготовит предложения по большой приватизации, сообщил глава ведомства Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества.

«У нас будет предложение по большой приватизации. На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня», — сказал министр.

По его словам, ведомство планирует активизировать приватизацию имущества, поступающего в казну в том числе по судебным решения.

«В 2025 году предусмотрено поступление доходов от реализации такого имущества в размере не менее 100 миллиардов рублей», — уточнил Силуанов.

Глава Минфина напомнил, что в прошлом году приняли акт, который позволяет выявлять неэффективно используемое имущество. Он призвал более активно вносить предложения на рассмотрение профильной комиссии, пишет РИА Новости.

Кроме того, с 2022 года ведомство формирует перечень имущества, которое реализуют без включения в программу приватизации.

«Этот механизм показал свою эффективность: в прошлом году реализовано таким образом 1300 объектов казны. В текущем году, считаем, что эту меру тоже надо продолжить», — заявил Силуанов.

Министр напомнил об изменении закона о приватизации — Росимущество получило полномочия формировать перечень имущества для упрощенной реализации, если его стоимость менее 50 миллионов рублей. Для повышения прозрачности сделок с госимуществом власти планируют перевести их в электронный вид.

По данным Силуанова, по итогам прошлого года федеральный бюджет получил от приватизации 130 миллиардов рублей — это больше, чем планировалось. Он подчеркивал, что ее рассматривают не только как источник финансовых ресурсов, но и как возможность большего участия частного сектора в экономике.