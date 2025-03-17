Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Эхо несостоявшегося теракта
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
Как отправить ребенка в летний лагерь
самозапрет на получение кредита
Свет и драматизм: выставка «Крепость»
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Снять проклятие
«Лёгкая кухня» Классические блины
 
 
 
ещё Экономика 17.03.2025 11:480 Псковская область заняла 81 место в рейтинге российских регионов по зарплатам в отраслях 18.03.2025 11:300 Минфин подготовит предложения по большой приватизации 18.03.2025 08:000 Государственный долг субъектов РФ снизился на 2,3 процента в 2024 году 17.03.2025 12:340 Удой на одну корову в Псковском районе увеличился на 3,5 кг 17.03.2025 11:480 Псковская область заняла 81 место в рейтинге российских регионов по зарплатам в отраслях 15.03.2025 20:100 Федеральной налоговой службе могут разрешить отслеживать расчеты самозанятых россиян
 
 
 
Самое популярное 16.03.2025 15:200 Концерт Олега Митяева отменили в Пскове 13.03.2025 21:464 Жилой комплекс премиум-класса «Великий берег» возведут в Пскове 17.03.2025 22:185 Недостроенный кампус ПсковГУ на берегу реки Великой выставили на торги  12.03.2025 08:004 Средняя пенсия в РФ просела ниже трети от зарплаты 16.03.2025 17:570 Полиция устанавливает обстоятельства смерти водителя Skoda Fabia в ДТП на трассе Петербург - Псков
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Минфин подготовит предложения по большой приватизации

18.03.2025 11:30|ПсковКомментариев: 0

Минфин подготовит предложения по большой приватизации, сообщил глава ведомства Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества.

«У нас будет предложение по большой приватизации. На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня», — сказал министр.

По его словам, ведомство планирует активизировать приватизацию имущества, поступающего в казну в том числе по судебным решения.

«В 2025 году предусмотрено поступление доходов от реализации такого имущества в размере не менее 100 миллиардов рублей», — уточнил Силуанов.

Глава Минфина напомнил, что в прошлом году приняли акт, который позволяет выявлять неэффективно используемое имущество. Он призвал более активно вносить предложения на рассмотрение профильной комиссии, пишет РИА Новости

Кроме того, с 2022 года ведомство формирует перечень имущества, которое реализуют без включения в программу приватизации.

«Этот механизм показал свою эффективность: в прошлом году реализовано таким образом 1300 объектов казны. В текущем году, считаем, что эту меру тоже надо продолжить», — заявил Силуанов. 

Министр напомнил об изменении закона о приватизации — Росимущество получило полномочия формировать перечень имущества для упрощенной реализации, если его стоимость менее 50 миллионов рублей. Для повышения прозрачности сделок с госимуществом власти планируют перевести их в электронный вид.

По данным Силуанова, по итогам прошлого года федеральный бюджет получил от приватизации 130 миллиардов рублей — это больше, чем планировалось. Он подчеркивал, что ее рассматривают не только как источник финансовых ресурсов, но и как возможность большего участия частного сектора в экономике.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Где вы планируете провести свой отпуск?
В опросе приняло участие 39 человек
18.03.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 18 марта 18.03.2025, 11:580 Губернатор показал знаковые для псковичей станции московского метро 18.03.2025, 11:560 На заседании исполкома ФНПР Игоря Иванова рекомендовали переизбрать лидером Псковского облсовпрофа  18.03.2025, 11:520 Комитет ГД внес проект обращения к Мишустину по бездомным животным
18.03.2025, 11:420 Выставка «Женщины в реставрации» откроется в Пскове 25 марта 18.03.2025, 11:300 Минфин подготовит предложения по большой приватизации 18.03.2025, 11:160 Великолучанин наказан за кражу денег со счета бывшей жены 18.03.2025, 11:080 Более 4 тысяч пассажиров перевезли по железной дороге между Псковской областью и белорусской Алёщей
18.03.2025, 11:030 «Кузница»: Гибель людей на водных объектах — трагедия безрассудства 18.03.2025, 10:480 В Детском парке Пскова открылась выставка ко дню присоединения Крыма. ФОТО 18.03.2025, 10:451 «Газель» и Kia столкнулись на перекрестке улиц Инженерной и Юности в Пскове 18.03.2025, 10:350 Жительницу Пыталовского округа оштрафовали за матерную подпись к подарку во «ВКонтакте»
18.03.2025, 10:260 Выставка «Новгородский колорит» откроется в Пскове 19 марта 18.03.2025, 10:190 «Беседка»: О завершении реконструкции «Октября» и других проектах СК «Развитие» 18.03.2025, 10:140 Рояль из наследия семьи Евпраксии Вульф можно увидеть в выставочном зале в «Михайловском» 18.03.2025, 10:050 За год стоимость частных домов в России выросла на 13,2%
18.03.2025, 09:530 Жители Псковской области пожелали своим детям зарплату в 200 тысяч рублей 18.03.2025, 09:420 Не просто дата в календаре: как Великие Луки готовятся к 80-летию Победы 18.03.2025, 09:420 15 человек эвакуировали при пожаре на Октябрьском проспекте в Пскове 18.03.2025, 09:350 В Госдуму внесут проект о едином стандарте поддержки участников спецоперации
18.03.2025, 09:150 Непостоянством молодежи недовольны 16% работодателей Пскова — опрос 18.03.2025, 09:000 Мошенники предлагают студентам фиктивные стипендии через Госуслуги 18.03.2025, 08:400 Мощность кибератак на Россию увеличилась в 3,5 раза за год 18.03.2025, 08:180 Следователи проводят проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Печорах
18.03.2025, 08:150 Подростков разрешат привлекать к работе в выходные во время каникул 18.03.2025, 08:000 Государственный долг субъектов РФ снизился на 2,3 процента в 2024 году 18.03.2025, 07:300 Лекцию об истории Николо-Любятовского монастыря прочтут в Пскове 18.03.2025, 07:000 Всемирный день социальной работы отмечают 18 марта
17.03.2025, 23:160 Псковский губернатор и гендиректор платформы «Россия – страна возможностей» подписали соглашение о сотрудничестве 17.03.2025, 22:250 На фасадах Троицкого собора в Пскове продолжается установка лесов 17.03.2025, 22:185 Недостроенный кампус ПсковГУ на берегу реки Великой выставили на торги  17.03.2025, 22:060 Мемориал в псковской деревне Ершово отремонтируют при устройстве Вечного огня
17.03.2025, 21:470 Десятый этап культурно-образовательного кластера «Город мастеров» завершился в Печорах и Пскове 17.03.2025, 21:400 На участке трассы Р-23 из-за ремонтных работ 18 марта ограничат скорость движения 17.03.2025, 21:220 Момент столкновения на Октябрьской площади в Пскове попал на видео 17.03.2025, 21:130 Белый дом: Россия и США как никогда близки к достижению мира на Украине
17.03.2025, 21:100 Выставка живописи Игоря Леонтьева «Метафизика Пскова» откроется 21 марта 17.03.2025, 21:050 Школы Куньинского района переходят на «дистанционку» с 18 марта 17.03.2025, 20:440 Умер актер из сериала «Москва. Три вокзала» Виталий Мещеряков 17.03.2025, 20:400 Большинство респондентов ПЛН выступает за крупные штрафы за нарушение запрета выхода на лед
17.03.2025, 20:150 На Октябрьской площади в Пскове произошло ДТП 17.03.2025, 19:520 ТОСы Пушкиногорского района подали на областной конкурс 15 заявок 17.03.2025, 19:440 Рейтингомер: новый комдив, отмена авиарейса и скандал в обкоме КПРФ. ВИДЕО 17.03.2025, 19:320 Концерт «Душеполезные песни на каждый день» проходит в Пскове. ФОТО
17.03.2025, 19:190 Иван Белугин: ТОСы — настоящая сила, способная менять облик населенных пунктов 17.03.2025, 19:140 Коллектив псковского противотуберкулезного диспансера отмечен почетной грамотой губернатора 17.03.2025, 19:060 Более 150 человек посетили «Арт-день» в историко-краеведческой библиотеке Пскова 17.03.2025, 18:580 «Постскриптум»: Переговоры о перемирии, транспортная недоступность и что происходит в обкоме КПРФ. ВИДЕО
17.03.2025, 18:470 В Пскове названы имена победителей конкурса ораторского мастерства Oratio 17.03.2025, 18:310 Снять клип о Великой Отечественной войне предложили псковской молодежи 17.03.2025, 18:210 Рейтингомер: новый комдив, отмена авиарейса и скандал в обкоме КПРФ 17.03.2025, 18:070 До -8 градусов прогнозируют в Псковской области 18 марта
17.03.2025, 18:053 Реплика Константина Калиниченко: Транспортная недоступность 17.03.2025, 18:030 Госдума рассмотрит проект об установлении 9 августа днем воинской славы 17.03.2025, 17:510 «Беседка»: Актуальные вопросы жизни Новоржевского округа. ВИДЕО 17.03.2025, 17:380 Иван Белугин: Мы готовы в будущем трудоустроить перспективных и готовых к муниципальной службе ветеранов СВО
17.03.2025, 17:250 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 17 марта 17.03.2025, 17:130 Участники форсайт-сессии международного лагеря «Курган Дружбы» защитили свои проекты 17.03.2025, 17:000 Дмитрий Мельников: Завод «АВАР» готов работать с военнослужащими, которые вернутся из зоны СВО 17.03.2025, 16:520 Псковские политики и социальные сети: кто кого?
17.03.2025, 16:510 Олег Пономаренко рекомендован на должность председателя Гдовского районного суда 17.03.2025, 16:511 Таиланд отменит 60-дневный безвизовый въезд для россиян 17.03.2025, 16:500 Концертный хор Петербурга выступил в Пскове с произведениями Сергея Рахманинова 17.03.2025, 16:340 Псковичи могут принять участие во всероссийском конкурсе наставников
17.03.2025, 16:210 Подросток попал в центр временного содержания за езду без прав в Палкино 17.03.2025, 16:200 Гражданина Узбекистана оштрафовали за попытку дать взятку псковскому таможеннику 17.03.2025, 16:170 На молодёжные проекты в сфере патриотического воспитания псковичи могут получить до 100 тысяч рублей 17.03.2025, 16:140 Отборочные игры чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» пройдут в Пскове
17.03.2025, 16:060 Границы порядка 800 объектов уточнят в Новоржевском округе 17.03.2025, 16:030 Псковские каратисты завоевали медали на турнире «Цветные пояса» в Петербурге 17.03.2025, 16:000 Самозапрет на кредиты установили 6,2 миллиона россиян 17.03.2025, 15:580 В РФ появится платформа обмена данными между спутниками и дронами
17.03.2025, 15:460 Житель Гдова получил 7 суток ареста за уклонение от обязательных работ 17.03.2025, 15:350 Вопрос пенсионного обеспечения педагогов обсудят в Собрании 17.03.2025, 15:260 Эстафету Победы приняли псковские пограничники в гдовской деревне Самолва. ФОТО 17.03.2025, 15:120 Руководитель МКУ Пскова «Специализированный заказчик» избавился от приставки и. о.
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru