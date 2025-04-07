Экономика

ЗАО «ЗЭТО» на выставке промышленности Северо-Западного федерального округа

В рамках выездной стажировки «Федеральная практика» Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в Пскове 3 апреля прошла масштабная выставка промышленности Северо-Западного федерального округа. Это мероприятие, в котором принял участие министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, собрало более 40 предприятий региона, включая ЗАО «ЗЭТО» — ведущего производителя электротехнического оборудования, входящего в электротехнический кластер Псковской области.

Фото здесь и далее: ЗАО «ЗЭТО»

На выставке ЗАО «ЗЭТО» представило свои передовые разработки, включая макет высоковольтного комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией (КРУЭ) на 110 кВ. Это устройство предназначено для эффективного распределения энергии в сетях переменного тока и отличается безопасностью и компактностью. Посетители смогли лично оценить технологические преимущества оборудования, а также обсудить с экспертами «ЗЭТО» перспективы импортозамещения и сотрудничества.

В рамках рабочей поездки министр посетил Передовую инженерную школу (ПИШ) на базе Псковского государственного университета. Здесь реализуется уникальная программа Союзного государства в области станкостроения, направленная на подготовку специалистов, способных создавать прорывные технологии. «ЗЭТО» выступает ключевым партнёром проекта: в 2022 году 220 студентов прошли стажировку на предприятии, а в июле 2023 года будущие инженеры ознакомились с полным циклом производства — от заготовительных цехов до испытательного центра.

«Псковская область демонстрирует впечатляющие результаты в развитии промышленного потенциала. Уверен, что интеграция науки, образования и производства, как в случае с ПИШ и «ЗЭТО», станет драйвером для достижения национальных целей в области технологического суверенитета», — отметили в пресс-службе «ЗЭТО».

«ЗЭТО» — ведущий российский производитель электротехнического оборудования, активно участвующий в программах импортозамещения, внедряющий инновационные технологии и поддерживающий образовательные инициативы, что способствует укреплению кадрового потенциала отрасли.

Выставка продемонстрировала значительный потенциал псковских предприятий в разработке и производстве высокотехнологичной продукции, способной успешно конкурировать на российском и международном рынке.

По материалам пресс-службы ЗАО «ЗЭТО»