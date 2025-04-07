Экономика

Министрам промышленности и экономики регионов СЗФО представили производство БОПЭТ пленок на заводе «Титан-Полимер»

Руководители органов исполнительной власти в сфере промышленности и экономики регионов Северо-Западного федерального округа посетили псковский завод «Титан-Полимер». Мероприятие проходило в рамках выездной стажировки Минпромторга России «Федеральная практика», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

Фото здесь и далее: «Титан-Полимер»

Генеральный директор «Титан-Полимер» Павел Матыцын подробно рассказал представителям региональных министерств и ведомств о производственном процессе на предприятии и показал все этапы изготовления БОПЭТ пленок: подачу расплава сырья на линию производства БОПЭТ, операторную, лабораторию завода, участки первичной резки и металлизации, упаковку паллет с готовой продукцией.

Региональных министров промышленности и экономики интересовали вопросы кооперации предприятий СЗФО с заводом «Титан-Полимер», обеспечение сырьевой базой и перспективы развития производства. Генеральный директор завода Павел Матыцын рассказал, что реализация инвестиционного проекта по созданию высоко-интегрированного промышленного комплекса осуществляется в два этапа. На первом этапе введено в работу производство БОПЭТ пленок, данная продукция является основой производства пищевых, защитных, теплосберегающих, антивандальных и цветных пленок.

На втором этапе планируется построить производство ПЭТ и ПБТ-гранулята. Продукция завода станет сырьем для получения бутылочных преформ, пленок и нитей, нетканых материалов, инженерных пластиков, композиционных материалов на основе полиэтилентерефталата и др. Проектные сроки завершения реализации проекта – 2027 год.