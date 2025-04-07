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Экономика

Торговые сети обяжут включать в ассортимент не менее 10% региональных товаров

11.04.2025 08:20|ПсковКомментариев: 0

Торговые сети хотят обязать ставить на полки не менее 10% товаров первой необходимости регионального производства. Такие поправки в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» 11 апреля внесут в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым.

В документе говорится, что новые нормы направлены на поддержку региональных производителей и снижение зависимости от поставок с других территорий.

«Введение требования позволит повысить доступность продукции местного производства, сократить логистические издержки и стабилизировать потребительские цены», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, введение нормы о минимальной доле региональной продукции создаст дополнительные возможности для малых и средних производителей, сократит монополизацию дистрибуции крупными поставщиками и обеспечит потребителей более доступными товарами, подчеркивается в документе, пишут «Известия».

Как пояснил Сергей Миронов, сегодня в России наблюдается рост розничных цен на товары первой необходимости. В том числе, согласно данным Росстата на 7 апреля, картофель с начала этого года подорожал на 34,45%, а капуста — на 19%.

«Законопроект как раз направлен на снижение розничных цен, повышение доступности товаров местного производства, поддержку региональных производителей, которые выполняют в регионах важную социальную функцию — создают рабочие места», — пояснил депутат.

Источник: Псковская Лента Новостей
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