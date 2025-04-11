Экономика

В Псковской области зафиксировано замедление зарплатной «гонки»

Аналитики зафиксировали начало тренда замедления зарплатной гонки на рынке труда Псковской области. По данным сервиса по поиску работы hh.ru, сейчас средняя предлагаемая зарплата в Псковской области достигла 54 тысяч рублей. С начала года потенциальные доходы местных жителей выросли лишь на 0,8 тысячи рублей.

На данный момент наибольшее падение предлагаемой зарплаты в регионе по сравнению с показателями начала этого года зафиксировано в сфере административного персонала: если в январе 2025 года кадрам из этой области предлагали доход более 102 тысяч, то теперь на 43 тысяч меньше.

Также более чем на 25 тысяч упала предлагаемая зарплата в вакансиях для обслуживающего персонала, например, падение есть в вакансиях для курьеров, официантов, нянь и других. В вакансиях для работников транспортной сферы предлагаемые зарплаты сократились на 15 тысяч рублей.

Есть также ряд сфер (рабочий персонал, строительство, производство, ритейл), где за три месяца уровень зарплат снизился. А вот максимальный рост дохода с начала года зафиксирован в вакансиях для маркетологов (+10 тысяч), в медицинской сфере (+7 тысяч), в ИТ-секторе (+5 тысяч), а также в туризме и общепите (+4 тысяч).