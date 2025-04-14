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Экономика

«Магелланов» пассив

15.04.2025 12:53|ПсковКомментариев: 0

Сколько стоит на Рижском проспекте в Пскове торговый ангар «Магеллан», столько в городе и говорят о необходимости его сноса. С наступлением нынешней весны у собственника истек договор аренды земельного участка, который город не стал продлевать, о чем власти не раз предупреждали. Да и соответствующее решение на градсовете приняли еще пять лет назад. Но ликвидации «самого большого ларька России» не последовало. Бизнес не сдается. Хозяин комплекса, именуемого в народе «коровником» и «конюшней», подал в суд, считая, что его права нарушены, и требуя оставить все, как было последние двадцать лет. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера в своей авторской колонке рассказывает о том, с какими усилиями город избавляется от наследия ушедшей эпохи.

 

В Пскове прямо сейчас разворачивается «революционная ситуация наоборот». Напомню классическую формулу: верхи не могут управлять, а низы не хотят жить по старым лекалам. Так вот у нас сейчас «верхи» в лице городских властей сами не хотят управлять по-старому, а потому избавляют город от уродующего улицы наследия 90-х. «Низы» в лице вышедших из той эпохи предпринимателей не могут перестроиться, отчаянно цепляясь за пережитки прошлого. Когда-то являвшиеся нормой и даже ставшие на определенном отрезке шагом вперед, эти явления в 2025-м году выглядят откровенным анахронизмом.

С 1 апреля торговый комплекс «Магеллан» должен был прекратить свое существование. О дне «Икс» не раз писала Псковская Лента Новостей, а решимость довести дело до конца раз за разом подтверждали в городской администрации.

В первый раз твердо и четко информация о предстоящем закрытии «Магеллана» прозвучала без малого пять лет назад. Летом 2020-го года на градостроительном совете обсуждали возможные проекты благоустройства Рижского проспекта. По будущему облику пешеходных зон на одной из главных магистралей тогда так ничего и не решили, зато решительно разобрались с прошлым. Члены совета — все сплошь уважаемые архитекторы, градозащитники, общественники — проголосовали за снос постройки. На весь город прогремело высказывание председателя реготделения Союз архитекторов Владимира Васильева: «"Магеллан", как Карфаген, должен быть разрушен!»

Тогда строение назвали «самым большим ларьком России». С виду — торговый комплекс, а по документам — некапитальный павильон, точно такой же, как какой-нибудь магазинчик «Фрукты-Овощи» во дворе. На том же градсовете стало известно, что до сноса придется терпеливо ждать пять лет, пока не истечет действующий договор аренды земельного участка.

Администрация Пскова именно таким путем решает проблему отживших свой век ларьков, больших и малых — дожидаясь, пока истечет срок разрешения, и не продлевая его.

Все-таки у нас тут не Москва. Это в столице могли себе позволить устроить «ночь длинных ковшей». Так в прессе назвали события февраля 2016 года, когда с московских улиц под ударами бульдозеров разом исчезли более сотни ларьков. В столичной мэрии тогда напирали на то, что постройки были возведены самовольно. В Пскове торговый самострой — явление редкое. В небольшом городе куда сложнее с бухты-барахты поставить магазинчик и начать торговать, как будто всегда так и было. Подобные истории выбиваются из ряда вон и вызывают удивление.

Нет, у нас подавляющее большинство павильонов стоит на законных основаниях. Поэтому самый верный путь — ждать конца периода аренды земельного участка. Не надо тратить энергию штатных юристов на споры в судах, расторгая контракт раньше времени. Или искать для конструкции новое место, рискуя навлечь на себя проклятия жителей микрорайона, которому столь «повезет». Такая процедура предусмотрена в нормативной базе, если властям надо убрать с глаз долой ларек с действующим договором аренды на земельный участок, собственнику представляется компенсационное место. Так случилось с павильонами на площади Ленина, которые от ДКП переехали на «Маяк» и к «Ниве», к традиционным местам осуществления торговли. Но если нужно стереть какой-то объект с лица земли (помним про «Карфаген»), то достаточно просто выдержать паузу до наступления логичного финала.

Для «Магеллана» развязка наступила 28 февраля. Этот день оказался последним, когда торговый ангар стоял на твердом основании.

С полночи 1 марта бизнес-актив стремительно превращается в пассив. Однако собственник решил зубами цепляться за тротуарную плитку, на которой воздвиг свой «дворец торговли». И подал в арбитражный суд иск с требованием признать отказ в продлении договора аренды незаконным.

Каково, а?! Показательная иллюстрация поговорки о протянутом пальце и откушенной руке. Сначала город дает предпринимателю разрешение торговать, а когда оно теряет актуальность, бизнесмен заявляет не меньше чем о своем праве оставаться на прежнем месте. И плевать на мнение горожан, выраженное специалистами на градсовете еще пять лет назад. Истец требует у суда «обязать администрацию города Пскова устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя».

Современный торговый центр на другом месте собственник «Магеллана» строить тоже не хочет. Такой вариант предлагали бизнесу в администрации города. Ответом стал иск в суд.

Власти надеются на решение в свою пользу. Замглавы администрации Пскова Андрей Ульянов заявил ПЛН, что на Рижском проспекте нет дефицита торговых мест, зато от горожан поступают жалобы на наличие со всех точек зрения устаревшего объекта торговли.

«Снос этого объекта, в случае положительного решения Арбитражного суда Псковской области, позволит привести важную для горожан территорию в достойный вид», - считает чиновник.

Фокус тут в том, что, пока длится разбирательство, бульдозеры будут стоять на приколе. «Магеллан» до решения суда зависает в неопределенном правовом статусе, то есть остается стоять на прежнем месте, а собственник соберет с торговцев из внутренних клетушек субаренду еще за несколько месяцев.

Производство по делу «"Магеллан" против города» в арбитраже начнется 12 мая. Не хочется подменять собою суд, но кажется, исход дела очевиден. Ясно и то, что собственник ларька будет сражаться за него до последнего, оттягивая неизбежный финал. Впрочем, он может наступить куда раньше вынесения решения суда: у оставшихся арендаторов с логикой тоже все в порядке, и каждый уже ищет себе новое пристанище. Объект уходит в историю. Всему свое время. И время «Магеллана» безвозвратно прошло. Поблагодарим комплекс за сыгранную в свое время позитивную роль в наведении порядка на Рижском проспекте, в 2004 году он избавил горожан от полосатых палаток, превращавших тротуар в рынок. Но с тех пор слишком много воды утекло в реке Великой. Мы не говорим: «До свидания!» Мы говорим: «Прощай!»

Юлия Магера

Источник: Псковская Лента Новостей
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