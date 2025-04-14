Экономика

Инфляция в РФ с 1 по 7 апреля составила 0,16%

Инфляция в России за период с 1 по 7 апреля 2025 года составила 0,16%, следует из данных Росстата. Неделей ранее - с 25 по 31 марта 2025 года - инфляция равнялась 0,2%.

С начала апреля потребительские цены в РФ выросли на 0,16%, с начала года - на 2,77%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на маргарин, черный чай, печенье и водку (+0,4%), мороженую рыбу, пшеничный хлеб и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,3%), говядину, колбасы, мясные и фруктово-ягодные консервы для детского питания, пастеризованное молоко, творог и ржаной хлеб (+0,2%), сосиски, сардельки, подсолнечное масло, ультрапастеризованное молоко и поваренную соль (+0,1%).

Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 0,9%, в том числе на картофель (+4,3%), столовую свеклу (+3,6%), белокочанную капусту (+2,3%), морковь (+1,6%), репчатый лук (+0,7%), помидоры и яблоки (+0,5%). Снизились цены на огурцы (-1,1%) и бананы (-0,4%).

Кроме того, цены снизились на куриные яйца (-1,6%), баранину (-1%), мясо кур (-0,9%), гречневую крупу и пшено (-0,5%), пшеничную муку (-0,4%), сливочное масло и овощные консервы для детского питания (-0,2%), свинину, твердые, полутвердые и мягкие сыры, сухие молочные смеси для детского питания, сахар-песок и рис (-0,1%).

Непродовольственные товары

Среди наблюдаемых медикаментов выросли цены на левомеколь (+1,2%), активированный уголь и ренгалин (+0,7%), нимесулид, пенталгин и трекрезан (+0,4%), метамизол натрия (анальгин отечественный) (+0,2%), корвалол и лизобакт (+0,1%).

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости выросли цены на туалетное мыло, зубные щетки и сухие корма для домашних животных (+0,5%), хозяйственное мыло, зубные пасты и гигиенические прокладки (+0,4%), туалетную бумагу, детские подгузники, спички (+0,3%), пеленки для новорожденных (+0,1%).

Из остальных непродовольственных товаров изменились цены на обрезные доски (+0,4%), древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты, сигареты с фильтром, шампуни, мужские носки, женские колготки, детские спортивные костюмы и джинсы (+0,1%). Снизились цены на смартфоны (-0,7%), кроссовки для взрослых и детские футболки (-0,4%), новые легковые автомобили иностранных марок и детские кроссовки (-0,3%), телевизоры (-0,2%), майки, футболки мужские (-0,1%).

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,2%, дизельное топливо на 0,1%.

Услуги

Изменилась средняя стоимость путевок в дома отдыха, пансионаты (+3,5%) и санатории (+1,9%), а также проживания в гостиницах 1 звезда или в мотелях (+2,3%), гостиницах 3 звезды (+1,9%), гостиницах 2 звезды (+1,6%), гостиницах 4-5 звезд (+1,3%) и хостелах (+1,1%).

Изменились тарифы на проезд в городском автобусе (+0,9%), трамвае (+0,3%) и троллейбусе +0,1%.

Из остальных видов услуг выросли цены на мойку легкового автомобиля (+1%), восстановление зуба пломбой (+0,3%), мужские и женские стрижки (+0,1%), пишет ТАСС.