Экономика

Россиянам назвали среднюю стоимость пасхального стола

Средняя стоимость пасхального стола в этом году составит 711 рублей при самостоятельном приготовлении основных блюд. При этом 75% россиян не планируют экономить на праздничных продуктах. Это следует из исследования сервиса «Пакет» от Х5.

Аналитики выяснили, что в этом году четверть опрошенных планируют потратить на пасхальный стол от 1–2 тыс. рублей, еще четверть — от 2–3 тыс. рублей. 15% готовы к расходам в размере от 3–4 тыс. рублей.

Согласно данным, две трети жителей страны ежегодно отмечают этот праздник, а каждый пятый готов присоединиться к торжеству, если получит приглашение от друзей или родных.

Яйца остаются главным символом праздника, их включили в меню 98% опрошенных. Кулич почти не уступает по популярности — 93%, а творожную пасху планируют готовить 50% респондентов. Треть россиян намерена завершить пост мясными блюдами, а 31% встретит Пасху с традиционным кагором.

Исследование показало, что 92% россиян сохраняют традицию красить яйца, используя специальные красители (43%), луковую шелуху (28%) или термонаклейки (21%). Три четверти опрошенных самостоятельно готовят пасхальные угощения, 66% устраивают семейные застолья, а 33% украшают дома к празднику.

Что касается куличей, то 41% предпочитают варианты с обильной глазурью, 29% выбирают с цукатами, а 11% — с орехами. Трендовые версии — с матчей, без глютена или сахара — оказались популярны лишь у 1% респондентов, пишут «Известия».