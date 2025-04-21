Экономика

Стоимость биткойна превысила $90 тыс. впервые с 7 марта

Стоимость биткойна в ходе торгов превысила $90 тыс. впервые с 7 марта 2025 года, свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 16:41 мск биткойн рос на 2,98% и находился на уровне $90,092 тыс.

К 16:56 мск биткойн замедлил рост и находился на отметке в $89,977 тыс. (+2,85%), пишет ТАСС.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже «добыта».