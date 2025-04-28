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Экономика

Союзу машиностроителей России исполнилось 18 лет

28.04.2025 11:16|ПсковКомментариев: 0

Союзу машиностроителей России исполнилось 18 лет сегодня, 28 апреля, сообщается в Telegram-канале куратора регионального отделения Союзмаша, депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Козловского.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

«Сегодня Союз машиностроителей России отмечает 18-летие со дня основания — возраст, символизирующий зрелость, ответственность и начало нового этапа. За годы своей деятельности организация стала мощной опорой отечественного промышленного комплекса, объединив тысячи профессионалов, предприятий и отраслевых институтов под единым флагом», - сообщил Александр Козловский.

Он подчеркнул, что благодаря слаженной работе всех звеньев под руководством председателя Союзмаша Сергея Чемезова организация стала значимым голосом промышленности в диалоге с государством и обществом.

«Работа Союза машиностроителей России — это не только промышленность и экономика. Большое значение мы придаем социальной ответственности. Реализуем масштабные гуманитарные инициативы, помогаем участникам специальной военной операции, поддерживаем реабилитацию военнослужащих, беженцев и членов их семей. В этом вопросе предприятия Псковской области, входящие в Союзмаш, занимают активную позицию. Особое место занимает работа с молодёжью. Союзмаш организует школьные олимпиады, инженерные смены и крупнейшие молодёжные форумы, включая международный проект «Инженеры будущего», ставший флагманской площадкой для молодых специалистов со всей страны и зарубежья», - отметил Александр Козловский.

Он добавил, что в этом году впервые в рамках форума будет работать детский лагерь «Звёздный» для одарённых школьников. В лагерь поедут, в том числе, дети участников СВО из Псковской области.

 

«Также Союзмаш регулярно проводит донорские акции и программы, направленные на укрепление здоровья нации. Внимание нашему региону уделяет первый зампредседателя организации Владимир Гутенев: вместе передавали участникам СВО и членам их семей семь отечественных кресел-колясок с электроприводом. С каждым годом деятельность Союза машиностроителей России набирает новый темп. Впереди — амбициозные задачи и интересные проекты. От усилий, которые мы прилагаем сегодня, зависит, каким будет технологическое и социальное лицо нашей страны завтра. С днём рождения, Союзмаш! Пусть впереди будет ещё больше побед, свершений и новых горизонтов. Машиностроителям России — покорения новых высот, крепкого здоровья, мира и благополучия!» - заключил Александр Козловский.

Пресс-портрет
Козловский Александр Николаевич Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Источник: Псковская Лента Новостей
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