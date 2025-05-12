Экономика

Внешний долг России опустился ниже $300 млрд впервые с 2006 года

Внешний долг РФ опустился ниже $300 млрд впервые с 2006 года, следует из данных ЦБ. Иностранные заимствования государства и компаний достигли минимума за 18 лет. Причина в том, что страна гасит прошлые обязательства, а в условиях санкций новые не берет, пояснили опрошенные эксперты.

Только в этом году Минфин планирует выплатить по внешнему долгу около $2,1 млрд, что приводит к его сокращению. Сыграл роль активный переход РФ на расчеты в рублях по зарубежным контрактам, что естественным образом снизило потребность во внешних займах, пишут «Известия».

Сокращение внешнего госдолга усиливает экономический суверенитет РФ, но отрезает страну от более дешевых займов в условиях, когда ставка ЦБ высока и выпускать ОФЗ дорого. Выход на долговой рынок некоторых дружественных стран, таких как Китай или страны БРИКС, может стать источником более дешевого капитала для реализации крупных проектов, резюмировали эксперты.