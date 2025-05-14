Экономика

Александр Братчиков о региональной экономике

О поступлениях в бюджет Псковской области, предстоящем отчете губернатора и сфере предпринимательства рассказал заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в эфире ПЛН FM (102.6 FM).

- Александр Николаевич, вы возглавляете комитет по бюджету, финансам и налоговой политике областного Собрания. Понятно, что у регионального бюджета два основных источника пополнения - это федеральный бюджет, из которого приходят субвенции, субсидии и так далее, и налоговые поступления, которые, конечно, зависят от самочувствия региональной экономики. А вы по роду своей деятельности много общаетесь с бизнес-сообществом региона. На ваш взгляд, как чувствуют сегодня себя региональная экономика?

- Любой бюджет состоит из собственных доходов. Это налоговая база, которую собирает регион, и, соответственно, дотации, субсидии и субвенции, которые поступают из федерального бюджета. Собственно, доходы в 2025 году достаточно сильно вырастут. Основные поступления - это, безусловно, НДФЛ, который составляет большую часть областных поступлений в бюджет. Естественно, это налог на прибыль. Очень сильные изменения внесла упрощенная система налогообложения, потому что после выручки в 60 миллионов компании, которые работают по упрощенной системе, вынуждены будут платить налог на добавленную стоимость. Пока до конца непонятно, как это сработает. Но уже сейчас мы видим, что для региона, наверное, это не сильно хорошо, поскольку НДС - это федеральный налог, он идет в федеральный бюджет, а все, что касалось упрощенного налога, шло непосредственно в региональный бюджет. Многие компании переходят с упрощенной системы налогообложения на обычную, как у всех. Соответственно, поступления по этой статье доходов в региональный бюджет, предположительно, снизятся.

- А если говорить в целом о бюджете, каких результатов добились?

- Говорить в целом о бюджете пока достаточно сложно, потому что, наверное, мы будем исполнение смотреть по итогам работы за 6 месяцев. Будет отчитываться комитет по финансам правительства Псковской области. Тогда мы увидим, какие доходы поступают в бюджет, какие расходы мы можем себе спланировать и что необходимо будет скорректировать во второй половине года, чтобы выполнить все социальные обязательства региона перед нашими жителями.

Мы знаем, что в конце весны будет отчет губернатора, в котором он достаточно подробно остановится на всем том, что было сделано, каких успехов достиг регион, какие проблемы остались нерешенными и что делается для того, чтобы эти проблемы решить.

- Как чувствует себя сфера предпринимательства?

- Что касается предпринимательства, безусловно, ситуация в стране достаточно тяжелая, непростая. Понятно, что ушли иностранные компании. Сейчас уже прошло практически три года, как они покинули Россию. Много что мы научились делать самостоятельно. Опять же, мы понимаем, что машиностроительная отрасль России достаточно слабая, много оборудования приходится импортировать, благо есть Китай, который во многом помогает приобретать оборудование: станки, швейные машины и так далее. Но это не все, что позволяет эффективно работать. Все равно мы нуждаемся в оборудовании, которое производят западные компании. Особенно после того, когда была модернизация и многие компании установили оборудование западных производителей, И сейчас очень нуждаются в запчастях и обслуживании этого оборудования. Понятно, что существует параллельный импорт. Но это в первую очередь сроки. Если раньше можно было получить в течение двух недель, сейчас это занимает два с половиной месяца. Бывает, даже дольше. Стоимость сегодня тоже достаточно большая, потому что мы понимаем сложность доставки этих запчастей.

- В этом году есть дополнительные средства поддержки региона?

- Конечно, Псковской регион остался в числе приоритетных 10 регионов, которым Минэкономразвития выделяет 1 миллиард рублей в год на поддержку и развитие.

Беседовал Олег Добрынин