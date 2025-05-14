Экономика

Минпромторг опроверг возможность нелегального приобретения кодов маркировки

Минпромторг РФ опроверг информацию о возможности нелегального приобретения кодов маркировки «Честный знак» в интернете или на рынках.

«В СМИ <…> вышли некорректные и критические сюжеты о государственной системе маркировки «Честный знак». Утверждается, что можно приобрести нелегально коды маркировки в интернете и на рынках. В данном случае авторы сюжета подменяют понятие, так как де-факто речь идет не о приобретении кодов, а о заказе через посредника услуги IT-сопровождения работы в системе маркировки. В рамках этой услуги коды заказываются официально в системе», - говорится в сообщении Минпромторга.

Юридические лица могут заказать такие услуги у поставщика, но в то же время они могут самостоятельно зарегистрироваться и получить коды в системе бесплатно без внешней помощи.

«В то же время существуют сценарии, когда отдельные недобросовестные предприниматели пытаются легализовать продукцию, ввезенную на территорию РФ с нарушением таможенных процедур. Продукция легализуется чаще всего как произведенная в РФ или перемаркированная с разрешительными документами (сертификатами и декларациями), полученными на похожую продукцию либо с нарушением процедуры (куплены без испытаний)», - сказали в министерстве, добавив, что такие схемы в том числе реализуются через фирмы-однодневки.

Накопленные в системе маркировки данные позволили выявить такие схемы и проработать меры, направленные на исключение возможности их использования. Борьба ведется с помощью сверки с разрешительной документацией, мониторинга российский производителей, сверки с уведомлениями о начале деятельности, лимитирования объема возможной перемаркировки, а также сверке статистики трансграничного перемещения с ФТС России.

Так, сейчас Минпромторг проводит эксперимент для апробации процедуры мониторинга для таких товарных групп, как обувь, товары легкой промышленности, БАДы, парфюмерия и шины. «Недобросовестные участники рынка легализуют товар, ввезенный в РФ, с нарушением таможенных процедур, через ввод товара в оборот как произведенного в РФ. По данным системы маркировки по определенным критериям такие участники автоматически выявляются», - отметили в министерстве.

Кроме того, министерство и оператор системы маркировки прорабатывают создание механизма, когда производитель сможет зарегистрироваться в системе и получить коды маркировки только после сверки данных о нем, которые он подает для регистрации в системе, со сведениями из уведомлений о начале деятельности. Также планируется разработать механизм ограничения использования перемаркировки, пишет ТАСС.