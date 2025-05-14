Экономика

ВВП к концу 2025 года вырастет на 1,7%

В 2025 году экономика вырастет лишь на 1,7%, следует из консенсус-прогноза «Известий». Ожидания экспертов стали более скромными, так как за I квартал динамика оказалась ниже прогнозов — Росстат предварительно оценил увеличение валового внутреннего продукта (ВВП) за три месяца в 1,4%.

Основным фактором неопределенности для экономики РФ остается геополитика — от вектора ее развития будет зависеть структура экономики. Переговоры между Москвой, Вашингтоном и Киевом увеличивают напряженность, пояснила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

«Срыв переговоров может привести к новым жестким санкциям и даже вторичным пошлинам, которые могут быть усилены в случае синхронизации действий США и ЕС. Кроме того, возможно обострение боевых действий. Это может ухудшить условия внешней торговли для России, потребовать дальнейшего увеличения военных расходов, расширения бюджетного дефицита и ужесточения денежно-кредитной политики. В условиях уже наблюдаемого торможения экономики это может перевести ее из режима «мягкой посадки» в режим рецессии», — считает она.

При этом значимым внутриэкономическим риском остаются высокие ключевая и инфляция. Тем не менее ЦБ не будет спешить со снижением ставки. Для регулятора инфляционные риски, равно как и угрозы финансовой стабильности, остаются в значительной мере недооцененными, полагает независимый эксперт Андрей Бархота. В апреле рост цен хоть и замедлился, но всё равно остается выше 10% в годовом выражении.