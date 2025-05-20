Экономика

150 вакансий предложили псковским ветеранам СВО на ярмарке трудоустройства

Ярмарка трудоустройства в формате круглого стола прошла 22 мая в кадровом центре «Работа России» Пскова и Псковского района. Мероприятие собрало порядка 20 участников, в числе которых представители бизнес-сообщества и руководители крупных промышленных организаций, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Областного центра занятости населения.

Фотографии: пресс-служба ОЦЗН

В дискуссии приняли участие представители государственных и общественных организаций.

«Бизнес и промышленность выразили готовность активно поддерживать ветеранов СВО и членов их семей. Предприятия региона готовы помочь в освоении новых профессиональных навыков как на предприятии, через систему наставничества, так и через целевого обучения», - отметили в ОЦЗН.

150 вакансий для трудоустройства от восьми работодателей предложили ветеранам специальной военной операции и их близким.

Специалисты Псковского кадрового центра подробно рассказали о возможностях обучения и переподготовки через портал «Работа России». Сейчас там более 50 программ от разных операторов. Целый ряд программ предлагает Северо-Западное управления РАНХиГС, представители которой так же участвовали в дискуссии.

«Ветераны спецоперации интересовались форматом обучения, оплатой оформления документов и поиска работодателей. Участники встречи заверили - все эти задачи выполняются системно специалистами кадрового центра, не требуют оплаты и максимально упрощены», - добавили в центре занятости.

Существуют меры поддержки для организации собственного дела. Представители бизнеса выразили готовность работать с ветеранами в качестве наставников и консультантов.

Работодатели отметили, что ждут на своих предприятиях инженеров, водителей. Нужны рабочие руки в сельском хозяйстве и на заводах. Представители псковского завода «Титан-Полимер» отметили – на их предприятии существует система обучения. Средняя зарплата рабочих составляет 70 000 рублей. Идёт стройка инжинирингового центра для создания собственного сырья, где тоже потребуется люди.

Очная встреча помогла соискателям получить подробные ответы на свои вопросы и договориться о прохождении собеседований и переподготовки.

«Титан-Полимер» совместно с Псковским кадровым центром и региональным отделением фонда «Защитники Отечества» и достигли соглашения в проведении профтуров на производство. Первое мероприятие такого формата намечено на первую половину лета.