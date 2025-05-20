Экономика

Как уплатить налог за ребенка онлайн, напомнили в псковском УФНС

Несовершеннолетний ребенок признается налогоплательщиком в том случае, если он является собственником земельного участка, жилья или доли в нем, других объектов недвижимости. Однако фактически платить за него имущественные налоги должны родители, усыновители, опекуны, попечители и иные лица. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УФНС России по Псковской области, для оплаты налогов за своих детей можно использовать, в том числе, сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», размещенный на сайте Федеральной налоговой службы.

Дополнительная вкладка «Семейный доступ», предназначенная для добавления несовершеннолетнего ребенка в личный кабинет родителя, размещенная в разделе «Профиль», поможет сделать это в онлайн-режиме.

В ведомстве напомнили, что пользователями сервиса обязательно должны быть и родители, и их дети. Получить логин и пароль для доступа к личному кабинету ФЛ можно в любом налоговом органе вне зависимости от места постановки на учет. Еще один способ – войти с помощью подтвержденной учетной записи Госуслуг.

Для подключения функционала «Семейный доступ» в ЛК ФЛ необходимо:

во вкладке «Семейный доступ» личном кабинете ФЛ родителя нужно нажать кнопку «Добавить пользователя»;

в соответствующем поле ввести логин (ИНН) личного кабинета несовершеннолетнего ребёнка;

нажать кнопку «Отправить запрос»;

зайти в ЛК ребенка и подтвердить запрос.

Для оплаты налоговых платежей за ребенка (за одного или нескольких) необходимо воспользоваться списком в разделе «Налоги», в котором выбрать фамилию, имя и отчество ребенка. В этом же разделе также можно посмотреть информацию о деталях начислений, проверить налоговое уведомление и историю проведенных операций. Оплатить налоги можно с помощью банковской карты, через онлайн-банк или распечатав квитанцию.

«Отметим, добавленный в ЛК родителя несовершеннолетний ребенок автоматически удалится оттуда по достижении совершеннолетия. Также отвязать ЛК ребенка от своего можно самостоятельно в любое время», - добавили в УФНС.

При возникновении вопросов можно обратиться в УФНС России по Псковской области по номеру телефона: (8112) 331-394, доб. 3108 или 3175.