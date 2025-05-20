Экономика

Годовая инфляция в Псковской области в апреле повысилась до 10,09%

Цены в Псковской области в апреле 2025 года, по данным Росстата, выросли на 0,60% к марту. Годовая инфляция повысилась и составила 10,09%. Это ниже, чем в целом по стране (10,23%). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в местом отделении Банка России.

Инфографика: официальный сайт Банка России

Значительнее всего в апреле подорожали продовольствие и непродовольственные товары. За год темп прироста цен на продовольствие был выше инфляции, а на непродовольственные товары – ниже. Цены на услуги за месяц выросли менее значительно, чем на товары, но рост стоимости за год – существенный.

С исключением сезонности (с.к.)* цены в апреле выросли меньше, чем в марте. Главные причины – рост предложения отдельных продовольственных товаров, укрепление рубля, отразившееся на ценах товаров, завезенных из-за рубежа или произведенных в стране с использованием импортных компонентов, а также постепенное снижение спроса на товары длительного пользования из-за охлаждения потребительского кредитования.

«Годовая инфляция в стране в апреле снизилась, но все еще заметно выше целевого уровня. Банк России продолжит политику по снижению инфляции. Это означает, что процентные ставки будут оставаться высокими так долго, как того требует возвращение инфляции к 4% в 2026 году», - заключили в отделении.

* Банк России рассчитывает месячный прирост цен с сезонной корректировкой (с.к.). Показатель очищен от влияния сезонных факторов – например, урожая, ежегодной индексации тарифов.