Экономика

В налоговой псковичам перечислили способы получить услуги онлайн

УФНС России по Псковской области напоминает, что наиболее удобным и быстрым способом получения услуг, предоставляемых Федеральной налоговой службой, являются электронные сервисы, размещенные на официальном сайте. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в настоящее время на сайте ФНС России функционируют более 70 интерактивных сервисов, которые позволяют получить полный спектр услуг и информации в режиме онлайн. Одним из самых востребованных сервисов по-прежнему остается «Личный кабинет налогоплательщика».

С помощью личных кабинетов для физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно:

контролировать состояние расчетов с бюджетом;

получать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на оплату налоговых платежей;

оплачивать налоговую задолженность и налоговые платежи через банки – партнеры ФНС России;

заполнять и отправлять декларацию;

отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций по форме №3-НДФЛ;

получать свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в электронном виде.

Возможности онлайн-сервисов ФНС также позволяют зарегистрировать свой бизнес, поставить на учет кассу, получить необходимую консультацию и многое другое, что необходимо налогоплательщикам.

Самые популярные услуги налоговых органов также доступны гражданам в многофункциональных центрах.

При необходимости личного обращения в налоговый орган, можно заранее спланировать свой визит, записавшись на прием в удобное время с помощью специального онлайн-сервиса ФНС России «Онлайн-запись на прием в налоговый орган».

График работы территориальных налоговых органов со 2 июня 2025 года:

понедельник-четверг: с 9.00 до 18.00:

пятница: с 9.00 до 16.45:

суббота, воскресенье – выходные.

В ведомстве отметили, что в периоды информационных кампаний для удобства граждан режим работы налоговых органов Псковской области продлевается по вторникам и четвергам до 20.00.