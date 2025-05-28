Доходы бюджета Пскова увеличились более чем на 260 млн рублей

За первый квартал 2025 года плановые назначения по доходам бюджета увеличились на сумму 264 млн 227 тысяч 800 рублей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с 36-го заседания Псковской городской Думы 30 мая.
Депутаты рассмотрели вопрос об исполнении бюджета города Пскова за I квартал 2025 года.
Плановые назначения по доходам бюджета увеличились за счет роста налоговых и неналоговых доходов на 220 тысяч рублей; дотаций на сумму 125 млн 523 тысячи рублей; субсидий из областного бюджета на 4 млн 691 тысячу 200 рублей; субвенций из областного бюджета на 126 млн 251 тысячу 500 рублей; иных межбюджетных трансфертов на 6 млн 88 тысяч рублей; доходов бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет на сумму 1 млн 454 тысячи 100 рублей.
Плановые назначения по расходам бюджета увеличились на 288 млн 879 тысяч 600 рублей, в том числе за счет увеличения дефицита бюджета на 24 млн 651 тысячу 800 рублей. Дефицит бюджета увеличился на 24 млн 651 тысячу 800 рублей и составил 200 млн 775 тысяч 900 рублей.
Уточненная сумма по расходам бюджета составила 7 млрд 960 млн 137 тысяч 700 рублей.