Экономика

Начинается видеотрансляция пресс-конференции об итогах конкурса «Агростартап»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию пресс-конференции, которая стартует на площадке объединенного пресс-центра Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

Вот уже несколько лет в Псковской области проводится грантовый конкурс «Агростартап». Он позволяет крестьянским (фермерским) хозяйствам получать грантовые средства на развитие сельскохозяйственного бизнеса. В этом году победителями конкурса стали девять псковских фермеров.

Сколько заявок поступило на конкурс в этом году? На какие направления просили гранты? По каким критериям отбирали победителей конкурса? Какие проекты будут реализовывать победители этого года? Как обстоят дела у прошлогодних участников конкурса, получивших господдержку?

Об этом и не только расскажет председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов.

Трансляция завершена