Трех лучших доярок определили в Псковском районе

Комиссия подвела итоги конкурса сельскохозяйственных предприятий в отрасли молочного животноводства и доярок Псковского района по итогам работы в 2024 году. Об этом заявила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»
Среди сельхозпредприятий победителями конкурса признаны:
По итогам работы в прошлом году, на основании информации, предоставленной сельхозпредприятиями, лучшими признаны три доярки:
«Победители награждаются почетными дипломами и денежными премиями! От души поздравляем вас и благодарим за отличные результаты в работе!» – добавила Наталья Федорова.