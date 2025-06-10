Экономика

Трех лучших доярок определили в Псковском районе

Комиссия подвела итоги конкурса сельскохозяйственных предприятий в отрасли молочного животноводства и доярок Псковского района по итогам работы в 2024 году. Об этом заявила глава Псковского района Наталья Федорова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

Среди сельхозпредприятий победителями конкурса признаны:

I место - ОПХ «Родина» ГУП ЛО «Каложицы»: надой на 1 голову составил 10 146 кг молока;

II место - ООО «ПсковАгроИнвест»: надой на 1 голову - 9 787 кг молока;

III место - ООО «Металлист»: надой на 1 голову - 6 334 кг молока.

По итогам работы в прошлом году, на основании информации, предоставленной сельхозпредприятиями, лучшими признаны три доярки:

I место: Анна Терехова – доярка из ОПХ «Родина» ГУП ЛО «Каложицы», надоившая по 11 798 кг молока от каждой коровы;

II место: Алефтина Артемова – доярка из ООО «Металлист», надоившая по 10 531 кг молока от каждой коровы;

III место: Наталья Садовникова – доярка из СПК (колхоз) «Передовик», надоившая по 6 402 кг молока от каждой коровы.

«Победители награждаются почетными дипломами и денежными премиями! От души поздравляем вас и благодарим за отличные результаты в работе!» – добавила Наталья Федорова.