Экономика

За год число доступных инвестплощадок в Псковской области выросло более чем в 2 раза

За год количество доступных инвестиционных площадок на карте Псковской области выросло более чем в 2 раза и сейчас их число перешагнуло за 300 штук, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном фонде инвестразвития.

Видео: Фонд инвестиционного развития Псковской области

«Для того, чтобы на карте были только площадки "без сюрпризов" для инвесторов, все они проверяются фондом. Наша задача – ответить на любые вопросы по каждой локации и сэкономить драгоценное время бизнеса. Как мы исследуем реальное состояние площадок смотрите в видео», - рассказали специалисты.