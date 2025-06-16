Экономика

Выдачи кредитов упали более чем вдвое за год

За май 2025 года банки оформили россиянам чуть больше миллиона кредитных карт — это на 60% меньше, чем годом ранее, следует из данных Объединенного кредитного бюро. Лимитов одобрили также вдвое меньше — их общий объем по итогам месяца составил 128 млрд рублей.

В среднем россиянам одобряют кредитки с максимальным долгом в 127 тыс. рублей. Резкое падение показателей по сравнению с 2024-м — это устойчивая тенденция, которая наблюдается с начала года. За пять месяцев 2025-го число выданных кредиток также упало вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В условиях жесткого регулирования со стороны ЦБ банки гораздо хуже одобряют новые лимиты по кредитным картам», — пояснил глава группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Банки также продолжали ухудшать условия по кредиткам и урезать клиентам лимиты в течение всех пяти месяцев 2025-го года. Многие клиенты жаловались, что максимальную сумму долга по их пластику снижали многократно — были случаи, когда он уменьшался в 20 раз, пишут «Известия».