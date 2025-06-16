Экономика

ВТБ: Россияне заработают на вкладах в 1,5 раза больше, чем в прошлом году

В первом полугодии 2025 года вкладчики заработают около 4 трлн рублей процентных доходов по сберегательным продуктам, что в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. По прогнозам ВТБ, за весь 2025 год процентные доходы населения по вкладам и накопительным счетам составят около 9 трлн рублей. Об этом на ПМЭФ-2025 заявил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

«По нашим подсчетам, получаемые проценты по вкладам сегодня покрывают до 10% прогнозируемых годовых расходов россиян. Если раньше вклады были вложением на чёрный день, то сейчас — скорее, инвестицией в будущее. Сейчас клиенты стараются максимально эффективно использовать каждый свободный рубль», – прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер.

По прогнозам ВТБ, по итогам первого полугодия портфель привлеченных средств физлиц в российских банках увеличится до 61 трлн рублей (+6,1%), а к концу года приблизится к 70 трлн, показав совокупный прирост за год на 20%. Подавляющую часть сбережений россияне хранят в рублях, а доля валютных вкладов к концу года снизится до 6%.

Основным стимулом к размещению средств в национальной валюте остаются высокие ставки по вкладам.