Экономика

Сергей Вострецов: Повышение МРОТ — позитив, но не повод расслабляться

Повышение МРОТ до 27 тысяч рублей — шаг в правильном направлении, особенно в условиях инфляции и растущих расходов граждан, сообщается в Telegram-канале главы объединения СОЦПРОФ Сергея Вострецова.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Минтруда Антон Котяков объявил о том, что в 2025 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России превысит 27 тысяч рублей. Это станет важным событием для рынка труда и, по словам министра, затронет около 4,6 миллиона человек.

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Точное значение нового МРОТ будет определено в процессе подготовки закона о федеральном бюджете на следующий год. С 1 января 2025 года МРОТ установлен на уровне 22 440 рублей, что уже на 17% выше уровня 2024 года. Если повышение до 27 тысяч рублей состоится, это будет означать рост ещё на 20%.

Цель — 35 тысяч рублей к 2030 году. Президент России Владимир Путин ранее поставил задачу повысить МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году, что должно составлять не менее 48% от медианной зарплаты по стране. Это соответствует международным рекомендациям по обеспечению минимального уровня дохода, позволяющего достойно жить.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, к концу 2028 года средняя зарплата в стране может достичь 133 тысяч рублей в месяц, что открывает возможности для дальнейшего повышения МРОТ.

Мнение профсоюзов: «Повышение МРОТ — позитив, но не повод расслабляться».

Профсоюзы России внимательно следят за изменениями в трудовом законодательстве, особенно в части минимальной оплаты труда. В связи с заявлением Минтруда, председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов подчеркнул важность последовательных и долгосрочных решений в этой сфере:

«Повышение МРОТ до 27 тысяч рублей — это безусловно шаг в правильном направлении, особенно в условиях инфляции и растущих расходов граждан. Однако профсоюзы СОЦПРОФ подчёркивают: речь должна идти не только о цифрах, но и о качестве жизни работников. МРОТ должен позволять не просто выживать, а жить достойно, обеспечивая базовые потребности: жильё, питание, транспорт, образование и медицину. Мы будем добиваться того, чтобы доля МРОТ от медианной зарплаты строго соответствовала международным нормам, и продолжим отстаивать индексацию зарплат, пенсий и пособий в соответствии с реальным ростом цен. Для нас приоритет — не статистика, а человек труда», — заявил Сергей Вострецов.

МРОТ влияет:

на зарплаты низкооплачиваемых работников;

на социальные выплаты и пособия;

на уровень бедности и доступ к базовым благам.

Повышение минимальной оплаты труда способствует снижению неравенства и укреплению внутреннего потребительского спроса.

Профсоюзы, и в частности СОЦПРОФ, продолжают выполнять важную миссию — защищать интересы наёмных работников, участвовать в формировании трудовой политики и добиваться баланса между интересами государства, бизнеса и граждан.

В преддверии 2026 года, когда будет верстаться следующий трёхлетний бюджет, профсоюзы намерены усилить участие в общественных обсуждениях по вопросам занятости, оплаты труда и социальной поддержки.

Решение о росте МРОТ до 27 тысяч рублей в 2025 году — сигнал, что власть осознаёт важность обеспечения достойного уровня дохода для миллионов россиян. Однако, как подчёркивают в СОЦПРОФ, этот шаг должен стать началом системного улучшения положения трудящихся, а не разовой уступкой. В этом процессе ключевая роль принадлежит профсоюзам, которые будут добиваться реального улучшения условий труда и жизни людей.