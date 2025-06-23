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Экономика

Аналитики подсчитали затраты на выпускной наряд в этом году

24.06.2025 09:15|ПсковКомментариев: 0

Наряд на выпускной обходится для девушки в этом году в среднем в 12 тыс. рублей, а для юноши — в 11 тыс. рублей, подсчитали эксперты «Чек Индекса» компании «Платформа ОФД».

Услуги салонов красоты и ателье добавят к стоимости образа девушки еще около 5 тыс. рублей, сообщили в «Чек Индексе». Средний чек на наряд выпускника вырос год к году в среднем на 7%.

«Многие выпускники в этом году предпочитают более практичный подход к праздничному гардеробу, зачастую выбирая кроссовки, а не туфли. Это частично объясняет более сдержанный спрос на праздничную одежду и обувь», — отметили эксперты.

Родители выпускников в среднем считают, что выпускной ребенка обойдется им в 31 тыс. рублей, следует из данных опроса «Авито Товаров». Из них 19 тыс. рублей уйдут на празднование, а 12 тыс. рублей — на вечернее платье или костюм. Треть старшеклассников в этом году будут отмечать выпускной в школе, еще 29% после официальной части продолжат праздник в ресторане или банкетном зале, а 17% будут отмечать на природе, пишут «Известия».

Выпускные в большинстве российских школ пройдут 28–29 июня.

Источник: Псковская Лента Новостей
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