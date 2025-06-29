Экономика

Псковичам напомнили о сроках уплаты НДФЛ за 2024 год

УФНС России по Псковской области напоминает о сроке уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), исчисленного в налоговых декларациях за 2024 год. Налог необходимо оплатить не позднее 15 июля 2025 года.

В управлении отметили, НДФЛ исчисляют и уплачивают физические лица, индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица, у которых при декларировании доходов по итогам 2024 года возникла обязанность по уплате НДФЛ.

Налогоплательщики могут дистанционно сформировать платежный документ и оплатить налог с помощью электронного сервиса ФНС России «Уплата налогов и пошлин».

Произвести оплату налога можно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России или через приложение «Налоги ФЛ».

Также оплатить налог можно лично:

через отделения банков;

в подразделениях МФЦ на территории Псковской области;

в отделениях «Почты России».

Предусмотрена оплата налога на Едином портале государственных услуг.

В соответствии со ст. 75 Налогового кодекса РФ на сумму НДФЛ, неуплаченную 15 июля 2025 года, будут начислены пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка России от суммы задолженности за каждый день просрочки.

Подробнее о порядке исчисления и уплаты НДФЛ можно узнать в разделе сайта ФНС России «Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)».