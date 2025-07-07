Экономика

«Дневной дозор»: Испытывает ли псковский бизнес трудности с кредитами?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: « Испытывает ли псковский бизнес трудности с привлечением кредитных средств?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Высокие процентные ставки и, как следствие, ухудшающееся финансовое положение российских компаний привели к резкому торможению темпов кредитования бизнеса. В мае портфель рублевых кредитов компаниям увеличился всего на 0,1 трлн рублей, сообщил Центробанк России. Это один из самых слабых результатов за долгое время, если не учитывать периоды, когда бюджет активно авансирует или закрывает госзаказы (тогда компании берут меньше кредитов и гасят старые, а портфель может даже сокращаться). На фоне общего портфеля 86 трлн рублей прирост составил всего 0,1%. Рублевое кредитование ограничивают жесткие денежно-кредитные условия, констатирует Центробанк. Ограничивают настолько сильно, что общие расходы заемщиков на уплату процентов сейчас существенно выше, чем прирост кредита. Если эти тенденции продолжатся, то есть все шансы уйти в дальнейшее охлаждение кредитования. И хотя это ожидаемо, но есть риск нырнуть глубже. Расходы на проценты сейчас существенно выше, чем прирост кредита, что не может не сказаться на спросе.

На этом фоне становится все очевиднее, что российская экономика находится в состоянии рецессии. Несмотря на то, что министр финансов России Антон Силуанов вместо термина «рецессия» использовал выражение «плановое охлаждение». Это верный признак того, что экономика испытывает острую нехватку кредитных средств. Во всем мире кредитные деньги не зря называют «кровью экономики», без притока свежей «крови» производство начинает задыхаться. Тем не менее Центробанк продолжает сохранять очень высокую ключевую ставку, при которой субъекты экономической деятельности кредиты брать практически не могут. Высокие процентные ставки ухудшают финансовое положение российских компаний, не дают им развиваться, инвестировать в производство и модернизироваться, что может быть чревато их банкротством.

Испытывает ли псковский бизнес трудности с привлечением кредитных средств? Как российским компаниям оставаться на плаву и не обанкротиться при практически полной недоступности кредитов? Давайте разбираться вместе в программе «Дневной дозор»

Как сообщил вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков, проблема завышенной процентной ставки ЦБ существует уже не первый год и действительно негативно сказывается на кредитовании псковских предприятий. Бизнес просто не в состоянии выплачивать проценты по кредитам с текущими ставками. Также Александр Братчиков рассказал, как в текущих реалиях действуют компании, чтобы оставаться на плаву.

«Конечно же, испытывает. Более того, это уже длится не первый год, уже почти два года ключевая ставка очень высокая. Поэтому банки кредитуют по формуле "ключевая ставка + 2%, 3%, а то и 5%". Бизнес не в состоянии обслуживать кредиты, выданные по такой ставке, неважно, какой именно это бизнес. Бизнес сокращает свои издержки, максимально перестает кредитоваться, если это возможно. Если и кредитуется, то на проекты, которые в стадии высокой степени готовности, только чтобы проекты запустить. Новые проекты не рассматриваются и, соответственно, под новые проекты кредитные средства не привлекаются. Бизнес максимально экономно подходит сейчас вообще ко всем затратам, которые связаны с производством».

Генеральный директор холдинга NPN Игорь Савицкий не понимает, чего ЦБ добивается таким повышением процентных ставок, но в том, что влияние он оказывает негативное на псковский бизнес, он уверен.

«Если кредит нельготный, 25-27%, конечно, разумные предприниматели такие кредиты не берут. Сейчас в банках возникает проблема, по-моему, с возвратом тех кредитов, которые раздали под такие сумасшедшие проценты. С такой процентной ставкой, как вы все видите, инфляция у нас по большому счету остается на прежнем уровне, если не увеличивается. Я думаю, что к концу года будет скачок инфляции. И предприятия сегодня у нас просто останавливаются. Заказы упали. Среди машиностроения, я могу квалифицированно судить, заказы упали где-то в два раза. Предприятие переходит на 3-4-дневную рабочую неделю. Так что я никак не понимаю политику Центробанка. Если результатом политики будет, что страна перестанет работать, я не знаю, кому это выгодно и почему это выгодно Центробанку. Мы перешли на 4-дневную рабочую неделю. Я думаю, что перейдем на 3-дневную. Многие предприятия либо закроются вообще, либо перейдут на сокращенную рабочую неделю. Это никому не выгодно, это ударит по работникам этих предприятий и может привести к весьма серьезным последствиям, потому что перезапустить предприятия, обрабатывающую промышленность - сложно, а иногда невозможно. Ничем хорошим это не кончится. И Центробанк ведет совершенно безумную политику, некомпетентную, неквалифицированную, которая просто губит российскую экономику».

По мнению победителя предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3, вице-президента Национального объединения строителей «Нострой» Антона Мороза, псковский бизнес испытывает трудности с привлечением кредитных средств. Он убежден, что тех шагов, которые делает Центробанк по снижению ставки, недостаточно.

«Я не сторонник высокой ключевой ставки Центрального банка. Могу сказать, что она ограничивает любой бизнес. Понятно, для чего она была введена. Она должна была охладить рынок, в том числе рынок в той части, в которой я хорошо разбираюсь, — в области строительства. Но как бы не переохладить этот рынок. Те шаги, которые Центробанк предпринимает для снижения ставки, на мой взгляд, маловаты. Нужно ставку снижать, но нельзя переходить грань закредитованности. Есть опыт тех же Соединенных Штатов Америки, бывших наших партнеров, которые в свое время довели ситуацию до мыльного пузыря. Он рванул практически всю сферу девелопмента в стране, которая считается одной из передовых экономик мира. Но, безусловно, кредитные деньги, с учетом того объема средств, которые у банков есть сейчас, должны быть доступны для бизнеса. Без доступных кредитов бизнес развиваться не может».

Председатель Совета директоров публичного акционерного общества «Автоэлектроарматура», руководитель Псковского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников объяснил, что высокая ставка ЦБ и, как следствие, высокие проценты по кредитам отражаются на экономике Псковской области. Также Дмитрий Мельников поделился своим мнением о том, почему ставка ЦБ сегодня так высока, и оценил перспективы ее снижения.

«С одной стороны, компании часто получают кредиты в виде, допустим, кредитных линий. Какие там условия? Ставка Центробанка и какой-то определенный процент, который зарабатывает банк. Собственно, банк зарабатывает относительно небольшой процент. Соответственно, когда ключевая ставка меняется, все средства, набранные в пределах кредитной линии, значительно вырастают. Когда ставка падает, платежи по кредитам, в том числе процентов, падают. Поэтому, конечно, ключевая ставка влияет как на кредиты для граждан, так и на кредиты для компаний. Чем ниже ключевая ставка, тем лучше для бизнеса. Кредитуются многие компании, в том числе для расширения производства. Высокой ставкой государство решает несколько проблем, в том числе снижение инфляции. В этом плане высокие ставки должны способствовать снижению цен на продукцию и снижению инфляции, в том числе угасанию так называемой зарплатной гонки, когда компании переманивали сотрудников, предлагая им выше зарплату. То есть я, естественно, выступаю как предприниматель за снижение ключевой ставки, и считаю, что это правильный путь. С другой стороны, я понимаю, почему ее не снижают настолько, насколько мне бы хотелось. Но тенденция, на мой взгляд, очевидна, что ставка будет снижаться, и инфляция будет снижаться».

Президент агропромышленной группы компаний «Кабош» Дмитрий Матвеев уверен, что проблему повышенных процентных ставок, с которой столкнулись все предприниматели России, ощущают и в Псковской области. А также рассказал, с какими сложностями сталкивается бизнес в связи с высокими ставками Центробанка.

«С проблемой столкнулись все - естественно, и псковские предприятия. Первое — это очень высокие процентные ставки. Это основная проблема. Естественно, все говорят об охлаждении экономики. Почему? Потому что с того года никто не осуществляет никаких инвестиций. Руководитель одного из банков сказал, что не выдали ни одного инвестиционного кредита. Почему? Потому что некуда инвестировать. Такие ставки может выдержать только работа с наркотиками. Вот, где бешеные доходы. Но мы же занимаемся не этими вещами. Поэтому это проблема, с которой столкнулись все предприятия на территории Российской Федерации. Вы видите, что количество банкротств увеличилось. На предприятиях наблюдается очень высокая проблема с ликвидностью, то есть с оборотными средствами. Почему? Представьте, мы платили, грубо говоря, 8% годовых, а сейчас платим 36% годовых. Таким способом вымываются деньги с компаний, вымывается оборотка. Вы перестаете нормально платить. Вы перестаете платить не только за товар, но и заработную плату, налоги и все остальное. Это как снежный ком. Поэтому сейчас это все понимают, и это все предполагали. Тогда это был отложенный эффект, а сейчас он имеет вполне осознанную реальность».

Президент Торгово-промышленной палаты Псковской области Владимир Зубов считает, что местный бизнес трудностей с кредитованием не испытывает, псковские предприниматели прибегают к льготному финансированию. По мнению Владимира Зубова, кредитоваться под такие высокие проценты будут только те компании, которые собрались «умирать», привлечение кредитных средств под такие проценты оправдано лишь на очень короткий срок. В долгосрочной же перспективе это самоубийство.

«Либо используют специальное льготное финансирование через Фонд развития промышленности, если это связано с программами развития промышленного производства, а также по грантовой поддержке есть льготное кредитование, по которому проценты гораздо ниже. Это от 6 до 11%. Это реальная ставка, которая может способствовать развитию бизнеса. А вот коммерческие ставки берут только самоубийцы. Те компании, которые уходят с рынка, берут это кредитование, понимая, что они точно не смогут эти деньги отдать. Но потом с этим будут уже разбираться конкурсные управляющие и прочие. Этот кредит берут, чтобы продлить жизнедеятельность своего коллектива в призрачной надежде на снижение ставок. Понятно, что такие ставки невечны. И охлаждение экономики происходит. Это уже было понятно и по риторике Петербургского экономического форума и Конгресса крупнейших банков Российской Федерации. Надеемся, что будет найден компромисс. Банковские ставки уже начали падать, значит будет и реальное снижение ставок по банковским кредитам».

В сегодняшнем выпуске наши эксперты, в большинстве своем, считают, что непомерно высокая процентная ставка ЦБ губительна для псковских предпринимателей, она тормозит развитие бизнеса и грозит ему банкротством. Впрочем, прозвучало и мнение о том, что псковский бизнес от повышенной ставки не страдает, а вместо этого прибегает к различным грантовым и льготным программам.

Банк России не гарантирует снижения ключевой ставки в июле и будет следить за поступающими данными, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции на полях Финансового конгресса Банка России. Так что нашему бизнесу в обозримом будущем снижение ставки рефинасирования, похоже, не светит.

Александра Братчикова