Экономика

Александр Братчиков: Бизнес сокращает издержки из-за ставок по кредитам

Бизнес не в состоянии выплачивать проценты по кредитам с текущими ставками, заявил вице-спикер Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«Банки кредитуют по формуле "ключевая ставка + 2%, 3%, а то и 5%". Бизнес не в состоянии обслуживать кредиты, заключенные по такой ставке, неважно, какой именно это бизнес. Бизнес сокращает свои издержки, максимально перестает кредитоваться, если это возможно. Если и кредитуется, то на проекты, которые в стадии высокой степени готовности, только чтобы проекты запустить. Новые проекты не рассматриваются и, соответственно, под новые проекты кредитные средства не привлекаются. Бизнес максимально экономно подходит сейчас вообще ко всем затратам, которые связаны с производством», – сказал Александр Братчиков.

Он уточнил, что проблема завышенной процентной ставки ЦБ существует уже не первый год и негативно сказывается на кредитовании псковских предприятий.

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Ключевая ставка Центрального Банка Российской Федерации в настоящее время составляет 20% годовых. Эта ставка была установлена 6 июня и с тех пор не менялась.