Экономика

Расходы бюджета России на обслуживание госдолга выросли в три раза

Расходы федерального бюджета на обслуживание государственного долга РФ с 2020 года по 2024 год увеличились в три раза. Об этом говорится в заключении Счетной палаты (СП) на отчет правительства об исполнении федерального бюджета за 2024 год.

«Расходы федерального бюджета на обслуживание государственного долга Российской Федерации с 2020 по 2024 год увеличились в три раза при темпе роста расходов федерального бюджета в номинальном выражении за указанный период в 1,8 раза. При этом их доля в общем объеме расходов федерального бюджета увеличилась на 0,5 процентного пункта и составила 5,8%», - говорится в документе.

В Счетной палате также отметили, что увеличение расходов на обслуживание государственного долга Российской Федерации связано со значительными объемами привлечения внутренних заимствований, а также с ростом процентных ставок. «В 2024 году указанные расходы составили 2 328,7 млрд рублей, или на 35,1%, больше, чем в 2023 году. При этом расходы на обслуживание внутреннего долга в структуре указанных расходов составили 92,7%, внешнего долга - 7,3 %», - говорится в заключении Счетной палаты.