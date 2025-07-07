Экономика

Регионы неэффективно потратили бюджетные кредиты на инфраструктуру

Ряд регионов не достиг поставленных целей в проектах, которые они финансируют за счет инфраструктурных бюджетных кредитов. В частности, в 32 субъектах планы по доходам от запуска таких проектов не выполнены, говорится в июльском отчете Счетной палаты (СП) об эффективности расходов на развитие регионов.

В контрольном ведомстве «Известиям» уточнили, что за четыре года им выделили займы на 365 млрд рублей. Среди субъектов с самым низким уровнем поступлений в казну — Новосибирская, Еврейская автономная, Астраханская и Саратовская области, а также Республика Бурятия.

Также из 68 субъектов, где за последние четыре года был запланирован ввод жилья, в 45-ти показатели оказались ниже ожиданий. При этом в десяти из них за несколько лет не сдали в эксплуатацию ни одного квадратного метра.

Если регионы не достигают заявленных результатов, возрастает риск того, что они не смогут вовремя вернуть инфраструктурные кредиты и проценты, предупреждает СП. Это может негативно сказаться на всей бюджетной системе. Кроме того, задержки и переносы сроков сдачи объектов ведут к удорожанию строительства.

Одной из причин срыва условий по договорам стало то, что большинство проектов с инфраструктурными кредитами запустили в 2022 году — на фоне санкционного давления и резкого роста цен на стройматериалы, отметил эксперт Президентской академии Дмитрий Землянский. Также из-за подорожания материалов и рабочей силы выросли операционные расходы, отметил экономист Андрей Бархота. В результате заложенных в сметах сумм не хватило, проекты вышли за рамки бюджета и начали сдвигаться по срокам. Он также допустил возможные финансовые злоупотребления.