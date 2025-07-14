Экономика

Сергей Вострецов: Нацпроект «Кадры» — реальный шаг к созданию конкурентоспособной экономики

По данным Министерства труда и социальной защиты России, на программу бесплатного переобучения в рамках нового национального проекта «Кадры» уже поступило около 15 тысяч заявок. Об этом пишет председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своём Telegram-канале.

На портале «Работа России» участники могут выбрать программы обучения, ориентированные на потребности конкретных регионов. В каталоге представлены профессии, которые наиболее востребованы работодателями: от IT-специалистов и специалистов по кибербезопасности до рабочих профессий, таких как операторы станков с ЧПУ, сварщики и логисты. Обучение проводится в очном, дистанционном или смешанном формате, что делает его доступным для людей с разным уровнем занятости и местом жительства.

Программа ориентирована на широкий круг участников: от молодых специалистов, желающих освоить новую профессию, до работников предпенсионного возраста, стремящихся адаптироваться к изменениям на рынке труда. Особое внимание уделяют поддержке участников специальной военной операции и их семей, а также россиян, находящихся в поиске работы.

Профсоюзы СОЦПРОФ поддерживают инициативы государства по переобучению граждан, подчеркивая их важность для социальной стабильности и экономического развития. Председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов высоко оценил усилия Минтруда в реализации нацпроекта «Кадры» и отметил вклад программы в повышение уровня жизни россиян.

«Национальный проект «Кадры» — это не просто образовательная инициатива, это реальный шаг к созданию устойчивой и конкурентоспособной экономики. Мы, как профсоюзы СОЦПРОФ, видим в этой программе мощный инструмент для защиты трудовых прав граждан. Бесплатное переобучение позволяет людям не только сохранить работу, но и открыть для себя новые карьерные перспективы. Особенно важно, что программа ориентирована на регионы, где востребованы конкретные профессии, а также на социально уязвимые группы, включая участников СВО и их семьи. Мы готовы поддерживать такие проекты, помогая работникам адаптироваться к новым условиям и обеспечивать их стабильное будущее», — подчеркнул Сергей Вострецов.

Для участия в программе переобучения достаточно зарегистрироваться на портале «Работа России» и выбрать подходящий курс. Это шанс не только освоить новую профессию, но и сделать шаг к стабильному и успешному будущему.