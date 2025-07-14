Экономика

Свидетельство о постановке на учет в налоговой упразднится с 2026 года

С 1 января 2026 года свидетельство о постановке на учет в налоговом органе упразднится. Для физических лиц подтверждать постановку на учет будет выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН). Выданные ранее свидетельства менять не придется, они сохраняют свою силу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

Электронная выписка из ЕГРН содержит данные о фамилии, имени, отчестве, дате рождения идентифицируемого лица и ИНН. Она подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и равнозначна выписке на бумаге, подписанной собственноручной подписью должностного лица и заверенной печатью налогового органа.

Упраздняются также уведомления о постановке на учет или о снятии с учета, направляемые организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам. Наряду с выпиской из ЕГРН постановку на учет или снятие с учета в налоговом органе будут подтверждать выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выписка из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц и выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

По итогам процедур постановки на учет или снятия с учета в налоговом органе, начатых до 1 января 2026 года и не законченных по состоянию на эту дату, вместо свидетельств и уведомлений псковичи получат выписки.