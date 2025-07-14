Экономика

Росптицесоюз ожидает стабилизации ситуации с яйцами в России с началом осени

Российский птицеводческий союз ожидает стабилизации ситуации с куриными яйцами на российском рынке с началом осени, сообщила журналистам генеральный директор союза Галина Бобылева.

Ранее газета «Известия» сообщила, что фермеры в регионах РФ начали массово уничтожать кур-несушек из-за падения цен на яйца и снижения рентабельности бизнеса. По данным издания, в Краснодарском крае одна из птицефабрик просто перестала кормить птиц, в Удмуртии выбросили на улицу около 3 тыс. живых кур-несушек.

«В этом году на сезонное снижение цен наложился существенный рост объемов производства - за первое полугодие прирост составил более миллиарда штук. В связи с заметным ростом предложения на рынке сложился временный дисбаланс, и производители вынуждены реализовывать продукцию по себестоимости или даже ниже. При этом союз ожидает, что с началом осени ситуация выровняется», - сказала Бобылева.

По её словам, чтобы отрегулировать спрос и предложение, необходимо ввести систему долгосрочных договоров с фиксированной ценой между производителями и сетями. «Такие контракты сейчас заключают, но в основном с крупными производителями», - приводит ее слова ТАСС.