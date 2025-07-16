Экономика

Путин назвал воссоздание автопрома признаком жизнеспособности экономики

Производить автомобиль в современных условиях без предприятий, производящих компоненты, невозможно, а России удалось воссоздать их сеть, это один из признаков жизнеспособности экономики в целом, заявил президент России Владимир Путин.

В интервью тележурналисту «России 1» Павлу Зарубину, которое было записано 28 января в ходе рабочей поездки президента в Самарскую область, Путин рассказал у «Автоваза» 1500 предприятий-партнеров, среди которых в основном производители компонентной базы.

«Это еще одна очень важная составляющая автопрома. Потому что в современных условиях производить автомобиль без большого количества предприятий, производящих компоненты, невозможно. И нам удалось воссоздать эту отрасль, эту сеть. Вы знаете, это один из признаков жизнеспособности экономики в целом», - отметил Путин.