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Экономика

Россияне активно жалуются на навязанные страховки по кредиткам

04.08.2025 08:40|ПсковКомментариев: 0

Россияне сообщают о навязывании страховых услуг при выдаче кредитных карт крупнейшими банками страны. Об этом свидетельствуют многочисленные обращения в раздел «Народный рейтинг» на портале «Банки.ру».

Центробанк (ЦБ) подтверждает наличие подобных случаев, однако не считает проблему массовой. Как уточнили в пресс-службе регулятора, нарушения выявлены у отдельных банков, с которыми ведется индивидуальная работа. Часть претензий уже урегулирована.

Чаще всего вместе с картами подключаются полисы страхования жизни, здоровья и потери работы. Также клиентам предлагают страхование от мошенничества и защиту покупок. Иногда оформляются комплексные программы, объединяющие сразу несколько рисков, пишут «Известия».

Эксперты связывают рост навязываемых услуг с ухудшением экономики кредитных карт для банков. По словам экономиста Андрея Бархоты, на фоне высокой ключевой ставки (21% в течение полугода) и дорогих депозитов (до 15% годовых) банки теряют доходность и стремятся компенсировать убытки за счет дополнительных услуг.

Источник: Псковская Лента Новостей
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