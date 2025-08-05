Экономика

Морковь, картофель, свекла и лук за месяц подешевели на треть

В июле Росстат дважды фиксировал снижение цен основной потребительской корзины на 0,5 процента. Основная причина этого — разгар сезона овощей и фруктов. Эксперты рассказали, когда их стоимость станет минимальной.

С середины лета стоимость фруктов и овощей всегда снижается. Например, в 2022 году Росстат тоже фиксировал снижение цен: в июне на 0,3 процента, в июле почти на 0,4, а в августе на 0,5. Исключением стали 2023 и 2024 годы. Так, в 2023 году Росстат фиксировал снижение цен только в феврале. А в 2024 году так ничего и не подешевело. А вот в этом году уже две недели подряд Росстат отмечает снижение цен на товары в потребительской корзине.

«В настоящее время фиксируется снижение цен на 0,5 процента, основным фактором, который на это влияет, является урожай овощей, фруктов, а также частично влияют сезонные распродажи, которые находятся сейчас в самом разгаре», — отметила заместитель руководителя Высшей школы финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

По данным ассоциации Руспродсоюз, оптовые цены на овощи и фрукты уже значительно снизились. Так, к 27 июля морковь за месяц подешевела на 53,2 процента, картофель на 49,1, свекла на 42,8, лук на 33, капуста на 28,6 процента.

«В связи с расширением предложения нового урожая овощи продолжают дешеветь. В опте динамика снижения уже существенная», — сообщил «Парламентской газете» зампред правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

А вот в рознице снижение цен не так существенно. По данным Росстата, на 28 июля цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 4,1 процента, пишет «Парламентская газета» Так, свекла подешевела на 10 процентов, картофель на 9,7, капуста на 7,4, морковь на 6,5, лук на 5,2 процента.

В этом году снижение цен на плодоовощную продукцию только началось, отметили эксперты.

«В целом урожайность находится на достойном уровне и нет факторов, которые могут резко поднять стоимость данных товаров», — подчеркнула Юлия Коваленко.

По мнению Дмитрия Леонова, снижение цен на овощи и вовсе продлится до середины осени.

«Тогда же мы традиционно ожидаем и минимальные цены на овощи», — сказал Леонов.

Если прогнозы экспертов оправдаются, то удешевление овощей может замедлить рост цен в целом по экономике.

«Дефляционные процессы могут быть до середины октября, а вот к концу ноября и в декабре возможен рост цен — это будет связано с праздничными днями, покупкой подарков, а также увеличением покупательной способности граждан в связи с выплатой бонусов и новогодних премий. А вот к середине января мы сможем увидеть опять дефляционные процессы и снижение стоимости на многие товары», — описала вероятный сценарий Юлия Коваленко.