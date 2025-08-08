Экономика

В Госдуме предложили заморозить цены на продукты первой необходимости

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов 8 августа предложил заморозить цены на продукты первой необходимости с первого сентября и до Нового года.

«Инфляция к концу июля превысила 9%, сейчас началась сезонная стабилизация цен на плодоовощную продукцию, но дефляция не такая заметная, как в прошлые годы, и скоро закончится. Я предлагаю на низшей точке инфляции, а именно с 1 сентября и до Нового года, зафиксировать цены на самые востребованные продтовары», — сказал он в беседе с РИА Новости.

По его мнению, необходимо заморозить цены на мясо, сахар, овощи и фрукты. Как отметил депутат, Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) также рекомендовал зафиксировать цены на продукты на упомянутый срок.

Миронов добавил, что вместе с заморозкой цен необходимо принять ряд дополнительных мер, таких как налоговые преференции, переход на «прямые поставки с полей», поддержка сельхозпроизводителей и другие решения.