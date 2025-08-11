Николай Козловский: Статистика показывает устойчивую динамику экономического развития Великих Лук

Устойчивую положительную динамику по основным направлениям экономической деятельности фиксируют в Великих Луках за первое полугодие 2025 года, заявил глава города Великие Луки Николай Козловский в ходе своего еженедельного обращения.
По словам Николая Козловского, немаловажную роль в этом играет планомерное благоустройство города, формирование комфортной городской среды, «в которой приятно жить и которая формирует хороший, положительный настрой на работу, позволяет с пользой и удовольствием проводить свободное время».
При этом показатель финансовой деятельности по крупным и средним организациям за шесть месяцев нынешнего года по сальдированному финансовому результату, то есть прибыль минус убытки, составил 5 миллиардов 557 миллионов рублей прибыли.