Экономика

Николай Козловский: Статистика показывает устойчивую динамику экономического развития Великих Лук

Устойчивую положительную динамику по основным направлениям экономической деятельности фиксируют в Великих Луках за первое полугодие 2025 года, заявил глава города Великие Луки Николай Козловский в ходе своего еженедельного обращения.

«Данные статистики показывают устойчивую положительную динамику по основным направлениям экономической деятельности нашего города. Хочу отметить, что это результат совместной слаженной работы городской власти, руководства и трудовых коллективов городских предприятий и организаций, субъектов малого и среднего предпринимательства, а также работников коммунальной и социальной сфер. В городе созданы и поддерживаются благоприятные условия для стабильной работы и развития промышленных предприятий, организаций других отраслей экономики, а также предпринимательства», – сказал глава Великих Лук.

По словам Николая Козловского, немаловажную роль в этом играет планомерное благоустройство города, формирование комфортной городской среды, «в которой приятно жить и которая формирует хороший, положительный настрой на работу, позволяет с пользой и удовольствием проводить свободное время».

При этом показатель финансовой деятельности по крупным и средним организациям за шесть месяцев нынешнего года по сальдированному финансовому результату, то есть прибыль минус убытки, составил 5 миллиардов 557 миллионов рублей прибыли.